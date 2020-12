Tottenham a perdu du terrain dans la course au titre de la Premier League alors qu’ils étaient tenus à un match nul 1-1 contre Crystal Palace dimanche.

Harry Kane a marqué son neuvième but en championnat cette saison par un après-midi pluvieux à Selhurst Park, mais la frappe tardive de Jeffrey Schlupp a sauvé un point pour Palace.

Cela signifie que Liverpool peut les dépasser et prendre deux points d’avance s’ils battent Fulham plus tard dans la journée. Liverpool accueille Tottenham lors d’un affrontement de haut de la table mercredi.

Son Heung-Min teed Kane pour le but de la 23e minute, qui a vu Kane marquer de loin avec un effort que le gardien du Palace Vicente Guaita aurait dû faire mieux.

Cependant, la menace offensive des Spurs était minime après le but et Palace s’est rallié tard dans le match alors qu’ils cherchaient un égaliseur.

Jeffrey Schlupp a marqué un égaliseur mérité pour Crystal Palace contre Tottenham. Glyn Kirk – Piscine / Getty Images

Schlupp a raté une occasion précédente, tirant haut et large quand un coup franc de Luka Milivojevic lui est tombé dans la surface.

Et Christian Benteke a raté deux bonnes occasions de la tête, mettant l’une au-dessus du but et l’autre dans les bras du gardien des Spurs Hugo Lloris.

Mais un coup franc d’Eberechi Eze a été poussé au-delà de Lloris de près par Schlupp pour sauver un point.

Guaita a fait des merveilles dans le but du Palace pour empêcher Kane de marquer un vainqueur tardif, sauvant une tête du capitaine anglais avec le temps presse.