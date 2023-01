Crystal Palace vs Newcastle Livestream: Comment regarder le football de Premier League de n’importe où

Troisième du classement de la Premier League anglaise et à la recherche de tous les prétendants à la qualification pour la Ligue des champions, Newcastle United se rendra dans la capitale samedi pour ce qui ressemble à un test délicat de ses quatre premiers titres contre Crystal Palace.

Un but tardif d’Alexander Isak s’est avéré suffisant pour que Newcastle batte Fulham en forme la dernière fois, mais c’était une victoire qui a coûté cher, le milieu de terrain central influent Bruno Guimaraes étant expulsé par une blessure à la cheville.

Les hôtes entrent dans cet affrontement EPL à la suite d’une performance de combat en milieu de semaine qui les a vus arracher un match nul tardif contre Man United via un coup franc magique du milieu de terrain Michael Olise. Actuellement assis confortablement en milieu de table, le patron du Palace, Patrick Vieira, cherchera néanmoins à améliorer sa ligne d’attaque, qui n’a pas réussi à marquer à domicile en jeu ouvert depuis décembre.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Justin Setterfield/Getty Images



Crystal Palace contre Newcastle United : Quand et où ?



Crystal Palace accueille Newcastle à Selhurst Park à Londres le Samedi 21 janvier. Le coup d’envoi est prévu à 17h30 heure locale au Royaume-Uni (12h30 HE, 9h30 PT aux États-Unis).

Comment regarder le match Crystal Palace contre Newcastle en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. Donc, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a bloqué avec une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Sarah Tew / Crumpe ExpressVPN est notre meilleur VPN actuel pour les personnes qui veulent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois, et vous pouvez inscrivez-vous à ExpressVPN et économisez 49 % et obtenez trois mois d’accès gratuits — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous obtenez un abonnement annuel. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Diffusez en direct le match Crystal Palace contre Newcastle aux États-Unis



Le match de ce week-end à Selhurst Park est diffusé sur Paon. Vous aurez besoin d’un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour assister au match en direct.

Le service de streaming de NBC Peacock offre un accès à de nombreux matchs de football de Premier League tout au long de la saison. Vous devrez être inscrit avec un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour diffuser des jeux en direct. Pour une durée limitée, vous pouvez vous inscrire à Peacock Premium avec une remise de 60 %, réduisant le coût mensuel à 2 $ (ou même moins avec un compte annuel).

Diffusez en direct le match Crystal Palace contre Newcastle au Royaume-Uni



Les droits de la Premier League au Royaume-Uni sont répartis entre Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Vidéo. Le match Crystal Palace contre Newcastle United est exclusif à Sky Sports – diffusé sur ses chaînes Sky Sports Main Event, Premier League et Ultra. Si vous avez déjà Sky Sports dans votre forfait TV, vous pouvez diffuser le jeu via son application Sky Go, mais les coupe-câbles voudront se configurer avec un compte Now et un abonnement Now Sports pour diffuser le jeu.

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) offre un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez obtenir une journée d’accès pour 12 £ ou vous inscrire à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois dès maintenant.

Diffusez en direct le match Crystal Palace contre Newcastle au Canada



Si vous souhaitez diffuser les Eagles contre les Magpies en direct au Canada, vous devez vous abonner à FuboTV Canada. Le service a des droits exclusifs sur cette saison de Premier League.