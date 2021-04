L’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, a marqué un doublé alors que Chelsea se dirigeait vers une confortable victoire 4-1 contre Crystal Palace à Selhurst Park samedi.

Les buts de Kai Havertz et Kurt Zouma en première mi-temps ont fait en sorte que le but de Christian Benteke en seconde période n’était guère plus qu’une consolation pour l’équipe locale.

L’équipe de Thomas Tuchel cherchait à rebondir après une défaite choquante 5-2 contre West Bromwich Albion lors de son dernier match de Premier League et à consolider son défi pour une place en Ligue des champions.

Havertz, qui n’a plus marqué depuis le 17 octobre, a marqué le premier but de Chelsea après seulement huit minutes. Après que la défense de Crystal Palace ait initialement dégagé le ballon de la surface, Eberechi Eze a tenté de l’élargir mais a été dépossédé.

Le ballon est tombé sur Havertz qui a frappé un tir du pied gauche dans le coin inférieur.

L’international allemand était sur place deux minutes plus tard pour aider Pulisic qui a frappé le ballon devant Vicente Guaita et dans le coin supérieur gauche.

Chelsea a ensuite remporté un coup franc à la 30e minute, Mason Mount a fait un ping dans la surface et Zouma s’est dirigé vers le filet.

Crystal Palace a retiré un but à la 63e minute lorsque Jeff Schlupp a mis un ballon dans la surface que Benteke a dirigé de près.

Cependant, Pulisic a mis le jeu hors de leur portée à la 78e minute quand il a sauté sur un ballon qui rebondissait et l’a claqué dans le filet.