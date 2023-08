Crystal Palace s’acharne sur la défaite, ce qui montre qu’il a des fondations solides sur lesquelles s’appuyer

Roy Hodgson a peut-être le sentiment d’avoir décroché l’or avec un partenariat au milieu de terrain qui contribue à donner un véritable équilibre à Crystal Palace, mais s’ils veulent s’appuyer sur des bases aussi solides, un plus grand soutien autour d’eux est nécessaire.

Lors des deux premiers matchs de la saison, Cheick Doucoure et Jefferson Lerma ont montré en tant que milieu de terrain qu’ils pouvaient offrir une protection à la ligne arrière sans limiter les ambitions offensives de leur équipe. Doucoure était le joueur de l’année de Palace la saison dernière, tandis que la nouvelle recrue Lerma était l’équivalent de Bournemouth.

La performance de Lerma lors de la première journée contre Sheffield United a été excellente. Il a fait preuve d’énergie et de créativité et a aidé à soulager la pression qui s’exerçait parfois sur Doucoure l’année dernière.

L’idée est que la capacité de la paire à être forte défensivement tout en offrant quelque chose en attaque compensera tout ce qui a été perdu en jouant deux milieux de terrain plus profonds.

C’est un changement par rapport à la saison dernière et à l’année précédente, principalement sous Patrick Vieira, où la configuration préférée était d’avoir deux milieux de terrain plus avancés devant Doucoure, qui protégeait la défense. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que ce nouveau système est moins ambitieux.

Palace a peut-être joué un football passionnant, divertissant et fluide après le retour de Hodgson la saison dernière, mais son objectif reste d’être solide sur le plan défensif en premier lieu et de s’appuyer sur cela, et le personnel dont il dispose dictera également fortement son approche.

Utiliser Doucoure et Lerma peut sembler, à première vue, adopter une perspective défensive, mais leurs capacités vont bien au-delà de la rupture du jeu et du recyclage de la possession – bien qu’ils soient bons dans ces aspects du jeu.

Bien que l’histoire des cartons jaunes de Lerma indique son agressivité lors des défis, Doucoure est le plaqueur le plus dominant. L’arrivée du Colombien en transfert gratuit à l’âge de 28 ans signifie qu’il est encore à son apogée en tant que milieu de terrain et apporte expérience et équilibre à une équipe relativement jeune.

« C’est un joueur très dynamique », a déclaré Hodgson de Lerma. « Chaque fois qu’il joue, il change les niveaux d’énergie – comme Doucoure l’a fait quand il est venu.

« Cela nous a permis de jouer avec deux joueurs au poste de Doucoure et cela nous a aidés à bien des égards. Cela libère un ou deux attaquants de plus, et surtout, cela nous donne une couverture supplémentaire dont vous avez parfois besoin dans la zone défensive lorsque vous perdez le ballon.

Mais malgré tout le bien qu’une base solide fait, elle ne suffit pas à elle seule. Une performance déterminée, laborieuse et combative contre Arsenal lundi soir a mis en évidence les lacunes de cette équipe de Palace.

Bien que l’espoir puisse être que Palace soit plus libre dans les zones d’attaque grâce à ce partenariat naissant, il est difficile de le voir en pratique sans une qualité suffisante dans les zones avancées.

Même contre Sheffield United, avec Palace enregistrant huit tirs cadrés face à un adversaire terne, il n’y en a pas eu assez dans la phase finale de l’attaque.

Avec Michael Olise absent en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et le nouveau venu Matheus Franca également absent en raison d’une blessure, le manque de créativité est frappant. C’était une équipe fonctionnelle avec un talent individuel, mais parmi ceux du onze de départ, seul Eberechi Eze avait le talent pour briser une résistance obstinée.

Alors qu’Arsenal se retirait après le carton rouge de Takehiro Tomiyasu, Palace n’avait personne pour ouvrir la défense ; Odsonne Edouard a travaillé dur mais venir en profondeur pour lâcher le ballon a eu peu d’impact.

Il est bien meilleur pour courir sur les défenseurs ou sur le ballon. Hodgson a fait référence à la force du banc d’Arsenal et a souligné son manque d’options. Son record de palais contre les meilleures équipes n’est pas solide, bien qu’il existe des circonstances atténuantes évidentes – la force de l’équipe étant la principale. La dernière fois que Hodgson’s Palace a gagné contre une équipe commençant la journée dans le top six, c’était le 5 octobre 2019 (contre West Ham), et ils ont fait match nul cinq et perdu 15 depuis. Leur bilan global contre les équipes des six premiers le jour où ils les ont affrontés est : 44 matchs, cinq victoires, sept matchs nuls et 32 ​​défaites.

« C’est assez intéressant de voir le nombre de joueurs et la qualité des joueurs qu’ils ont pu faire venir. Pour le moment, nous ne sommes pas dans cette situation. Nous attendons Olise, Franca et Will Hughes. (Jean-Philippe) Mateta a eu mal au genou il y a un jour.

«Si ces quatre-là avaient été là et disponibles, je pourrais dire« non, nous en avons beaucoup ». Mais pour le moment, nous n’en avons pas, donc cela nous limite dans ces sphères d’attaque.

Wilfried Zaha étant parti pour Galatasaray cet été, ils sont courts. Franca, à 19 ans, aura besoin d’un temps d’adaptation et d’évolution. La performance d’Edouard la semaine dernière a été l’une de ses meilleures sous un maillot Palace, mais c’était contre une faible opposition.

Il y a peut-être de l’espoir pour lui, mais ni lui ni Mateta ne semblent capables d’offrir une réponse au problème de l’incapacité de produire de meilleurs moments finaux qui tourmentaient Palace sous Vieira.

Doucoure et Lerma pourraient jouer en tant que n ° 8, et cela pourrait également aider à produire quelque chose de mieux dans la phase offensive lorsqu’il n’y a guère d’autre option. Hodgson n’a pas l’intention de les classer, mais les premiers signes suggèrent qu’il les jouera régulièrement en profondeur.

Cela a ses avantages, et sans cela, ils pourraient peut-être courir le risque d’être dépassés ou que leurs meilleurs joueurs ne puissent pas jouer avec autant de liberté qu’ils le souhaiteraient.

Bien que dans les matchs contre des adversaires plus coriaces, cela peut être légèrement limitant. Le problème n’est pas qu’ils sont trop défensifs, notamment parce qu’il y a une option pour y faire des ajustements – et ce sont des joueurs techniquement capables – même pendant les matchs, mais que Palace manque dans les zones d’attaque pour en tirer le meilleur parti.

Ce partenariat de milieu de terrain en est encore à ses balbutiements, mais les tout premiers signes sont encourageants. Il a le potentiel de s’épanouir, mais il ne sera pas utilisé au maximum sans des renforts d’attaque suffisants.

(Photo du haut : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)