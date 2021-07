Crystal Palace recrute Joachim Andersen de Lyon pour un contrat de cinq ans | Actualités footballistiques

Crystal Palace a finalisé la signature du défenseur lyonnais Joachim Andersen pour un contrat de cinq ans.

Le défenseur central de 25 ans a passé la saison dernière en Premier League en prêt à Fulham, avant de jouer pour le Danemark alors qu’il atteignait les demi-finales de l’Euro 2020.

Andersen devient la quatrième signature de Palace sous la direction du nouveau manager Patrick Vieira, qui a remplacé Roy Hodgson plus tôt cet été.

« Je suis extrêmement fier de rejoindre Crystal Palace et de jouer dans la meilleure ligue de football du monde », a déclaré Andersen sur le site Internet du club.

« La direction du club et Patrick Vieira m’ont donné l’assurance très forte qu’ils connaissent mes qualités, qu’ils croient en moi et veulent que je joue un rôle important dans l’équipe.

« J’ai une impression très positive de Patrick d’après les conversations que j’ai eues avec lui, et je n’ai entendu que de bonnes choses sur le manager, le club et ses plans pour l’avenir. »

Image:

Andersen a fait trois apparitions pour le Danemark à l’Euro 2020



Vieira souhaitait ajouter un autre défenseur à son équipe après avoir recruté Marc Guehi de Chelsea au début du mois.

Andersen avait suscité l’intérêt d’un certain nombre de clubs cet été, y compris l’équipe de Premier League Tottenham, ce qui a laissé Palace désireux de conclure un accord le plus tôt possible.

En plus de ses renforts défensifs centraux, Vieira a également engagé le milieu de terrain Michael Olise de Reading et le gardien Remi Matthews sur un transfert gratuit.

Crystal Palace : Que doivent-ils faire cet été ?

La notation a de nouveau été un problème pour Crystal Palace. Ils n’ont marqué que 41 buts, se classant 15 en Premier League, et sont toujours à la recherche de ce buteur cohérent.

Wilfried Zaha – toujours un sujet d’intérêt pendant la fenêtre de transfert – et Benteke ont tous deux atteint deux chiffres, mais il est préoccupant que le troisième meilleur buteur soit Eberechi Eze avec quatre – bien derrière ses coéquipiers.

Michy Batshuayi a subi un deuxième prêt frustrant au club et la signature de janvier Jean-Philippe Mateta n’a pas encore commencé. Les Benteke en forme ont signé un nouveau contrat, mais ils devront peut-être signer un nouvel attaquant.

La blessure d’Achille à long terme d’Eze a également secoué Crystal Palace, mais l’arrivée de Michael Olise de Reading devrait aider à réduire le fardeau.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.