Crystal Palace provoque la « colère » du PSG à propos de l’accord à la date limite : rapport

Crystal Palace est au centre de la fureur du PSG, alors que le drame de Deadline Day se poursuit.

Les Eagles ont connu une fenêtre de transfert relativement réussie, réussissant à conserver Michael Olise malgré l’intérêt de Chelsea et à recruter Dean Henderson vers la fin de la fenêtre.

Mais avec seulement Jean-Philippe Mateta et Odsonne Edouard en attaque, Crystal Palace recherche un autre attaquant.

Palace veut un autre attaquant pour rivaliser avec Odsonne Edouard (Crédit image : PA)

Selon Le télégrapheles champions de France du Paris Saint-Germain bouillonnent que la starlette Hugo Ekitike soit en pourparlers avec l’équipe du sud de Londres.

Le PSG espérait recruter l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani pour un montant pouvant aller jusqu’à 90 millions d’euros – et dans le cadre de l’accord, Ekitike devait aller dans la direction opposée en tant que remplaçant pour remplacer la star de la Coupe du monde.

« Ekitike et ses représentants ont clairement indiqué qu’il préférait passer en Premier League et ont ouvert des négociations avec Palace qui est à la recherche d’un attaquant », indique le rapport. « Des sources du PSG insistent sur le fait qu’Ekitike n’a pas été autorisé à parler à Palace et agit sans son consentement.

« Les discussions sont toujours en cours avec l’Eintracht et Kolo Muani, mais cet accord, que le PSG a recherché tout l’été, est désormais menacé malgré l’accord sur des honoraires. »

Hugo Ekitike a bouleversé le Paris Saint-Germain (Crédit image : Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images)

Ekitike a également été lié à West Ham United ces dernières semaines.

Le Français est évalué à 20 millions d’euros par Marché de transfert.

