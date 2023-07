Crystal Palace parvient à un accord verbal pour signer Matheus Franca de Flamengo

Crystal Palace a conclu un accord verbal pour signer Matheus Franca de Flamengo.

Palace avait fait de Matheus Franca leur cible principale pour remplacer Wilfried Zaha, dont le deuxième passage à Selhurst Park s’est terminé après neuf ans lorsqu’il a rejoint Galatasaray la semaine dernière.

Le club du sud de Londres suit les progrès de Franca depuis un certain temps et les représentants du club l’ont observé au Brésil plus tôt cette année. Les pourparlers ont commencé entre les clubs bien avant la fin de la saison dernière.

L’athlétisme a rapporté la semaine dernière que Chelsea rivalisait avec Palace pour le joueur de 19 ans. Cependant, les opportunités de l’attaquant en équipe première seront probablement plus à venir à Palace alors qu’il cherche à se faire une place en Premier League.

Suivez le mercato estival avec L’athlétisme…

Franca a fait ses débuts à Flamengo en 2021 et a jusqu’à présent disputé 59 matchs avec l’équipe brésilienne, marquant 19 buts.

Il a également été sélectionné au niveau des moins de 20 ans par le Brésil.

Pied droit, Matheus Franca se profile comme un milieu de terrain offensif capable de jouer au centre et sur l’aile droite.

Il s’inscrit dans le modèle privilégié de Palace consistant à acquérir de jeunes joueurs à fort potentiel qui pourraient avoir une valeur de revente élevée, à l’instar de Michael Olise, Eberechi Eze et Marc Guehi. Il deviendra la deuxième signature du club cet été après Jefferson Lerma, qui s’est joint à un transfert gratuit après avoir quitté Bournemouth.

ALLER PLUS LOIN Interview de John Textor : Son avenir Palace incertain, les batailles lyonnaises et sa vision multiclub

« Deux pieds, énergique et polyvalent »

Jack Lang a rédigé un profil détaillé de Matheus Franca, s’adressant à ceux qui ont entraîné le jeune Brésilien à Flamengo, le club qui a lancé les carrières de Vinicius Junior et Lucas Paqueta.

« Franca a un bon contrôle de près et dribble avec confiance, la tête haute. Il est également un finisseur capable des deux pieds, ce qui l’a aidé à accumuler de nombreux buts au niveau des jeunes.

«Le jeune peut jouer sur les deux ailes, en tant que n ° 10, en tant que deuxième attaquant ou en tant que faux neuf. Franca, à ce stade, est un joueur erratique. Il produit des moments qui vous font basculer sur le bord de votre siège, mais il les suit souvent avec des erreurs stupides. Il donne trop le ballon et choisit souvent la mauvaise option.

ALLER PLUS LOIN Deux pieds, énergique et polyvalent, Matheus Franca est un joyau à peaufiner

(Photo : James Williamson – AMA/Getty Images)