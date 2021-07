Crystal Palace nomme Patrick Vieira comme nouveau directeur

Crystal Palace a annoncé dimanche l’ancien capitaine d’Arsenal, Patrick Vieira, comme nouveau manager du club, à la suite d’une recherche prolongée d’un successeur à Roy Hodgson.

Vieira, qui a remporté trois titres de Premier League en tant que joueur avec les Gunners, a eu des résultats mitigés à la tête de New York et de Nice dans ses deux précédents postes de direction.

Le Français, qui a également remporté la Coupe du monde et le Championnat d’Europe avec son pays, est très apprécié en Angleterre pour sa brillante carrière de joueur sous la direction d’Arsène Wenger à Arsenal.

« Le Crystal Palace Football Club est ravi de confirmer la nomination de Patrick Vieira en tant que nouveau manager pour les trois prochaines saisons », a déclaré Palace dans un communiqué.

Les Eagles sont à la recherche d’un nouveau patron depuis que Hodgson a annoncé en mai qu’il se retirerait à la fin de la saison dernière à l’expiration de son contrat.

Vieira a quelques semaines chargées à venir, avec une multitude de joueurs de Palace également sans contrat et seulement six semaines avant le début de la saison de Premier League avec un voyage aux champions d’Europe Chelsea.

« Je suis vraiment ravi d’avoir cette opportunité de revenir en Premier League et de gérer ce grand club de football, alors que nous entamons un nouveau chapitre ensemble », a déclaré Vieira.

« C’est un projet qui m’attire vraiment, ayant beaucoup parlé avec le président et le directeur sportif de leur ambition et de leurs projets pour l’ensemble du club, y compris l’académie.

« Le club a des fondations fantastiques en place après de nombreuses années en Premier League, et j’espère que nous pourrons apporter de nouvelles améliorations et continuer à faire avancer le club. »

Au cours de ses quatre saisons à la tête, l’ancien patron de l’Angleterre Hodgson a réussi à garder Palace à l’écart de la bataille de relégation.

Cependant, il y avait un désir au club de rafraîchir l’équipe vieillissante qu’il avait constituée avec un manager plus jeune.

« Je suis ravi et excité que Patrick ait accepté de rejoindre Crystal Palace en tant que manager après avoir appris avec succès son métier au sein du City Group et connu des périodes de gestion positives à New York puis à Nice, qu’il a dirigé vers la Ligue Europa », a déclaré le président du palais, Steve Parish.

« Nous avons beaucoup à faire pour nous préparer dans les semaines à venir et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Patrick et (directeur sportif) Dougie (Freedman) pour faire venir de nouveaux visages pour nous aider tous à réussir la saison. »

