En ce qui concerne Crystal Palace, peu d’équipes de Premier League divisent davantage les opinions que les sud-londoniens.

Connus pour leur flair offensif, avec des personnalités comme Wilfried Zaha et Yannick Bolasie illuminant Selhurst Park autrefois, les Eagles sont maintenant une équipe de haut niveau établie et devraient espérer un avenir radieux, avec un nouveau centre d’académie et l’expansion du stade à l’horizon.

Mais, sous la direction du manager expérimenté Roy Hodgson, leur huitième saison consécutive parmi les plus grands clubs du football anglais commence déjà à s’éteindre et la majorité des fans des Eagles se sont grattés la tête.

Éliminé de la FA Cup aux Wolves cette semaine et, associé à leur forme de ligue inquiétante, le suprême des Eagles, Steve Parish, fait face à une décision énorme alors que Hodgson entre dans les six derniers mois de son contrat.

Alors, où va le club à partir d’ici? Mirror Sport discute de toutes les questions importantes au club …

Pour le dire franchement, oui. Lorsque Hodgson a été nommé en septembre 2017, il a été chargé de sauver le club de la relégation après que Frank De Boer a supervisé leur pire début de saison en Premier League.

C’est exactement ce que Hodgson a fait, et plus encore, mais si ses rivaux ont continué à progresser ces dernières années, Palace n’a pas réussi à faire d’énormes progrès.

Ils se vantent sans doute de leur équipe la plus forte de tous les temps, remplie de stars internationales (Zaha, Christian Benteke et Patrick van Aanholt) et de visages expérimentés (Gary Cahill, Vicente Guaita et James McArthur) mais sous un manager à l’esprit défensif, sont devenus une fête de répétition la saison dernière environ.