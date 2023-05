Crystal Palace enquêtera sur le geste raciste d’un fan envers Son Heung-min contre Tottenham

Crystal Palace a promis dimanche d’interdire un supporter après avoir été vu sur vidéo en train de faire ce qui semble être un geste raciste envers l’attaquant sud-coréen de Tottenham, Son Heung-min.

L’incident s’est produit à la 89e minute de la victoire 1-0 des Spurs samedi lorsque Son a été remplacé.

Alors que le capitaine sud-coréen quittait le terrain du stade Tottenham Hotspur, il a dû passer devant une section de supporters du palais, dont l’un a fait le geste.

« Nous sommes au courant d’une vidéo circulant en ligne (ainsi que de rapports qui nous sont directement adressés) concernant un individu à l’extérieur des Spurs hier, semblant faire des gestes racistes envers Heung-min Son », a déclaré Palace dans un communiqué.

« Les preuves ont été partagées avec la police, et lorsqu’il sera identifié, il fera face à une interdiction de club. Nous ne tolérerons pas un tel comportement dans notre club. »

Tottenham a déclaré qu’ils travaillaient avec Palace et la police pour identifier l’individu.

« Toute forme de discrimination est odieuse et n’a pas sa place dans la société, dans notre jeu et dans notre club », a déclaré les Spurs.

Son fils a également été agressé racialement lors d’un match entre Chelsea et Tottenham à Stamford Bridge en août.

Chelsea a interdit indéfiniment un détenteur d’abonnement après que des images soient apparues sur les réseaux sociaux d’un fan à domicile faisant un geste raciste envers Son lors du match nul 2-2.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que s’il est reconnu coupable, l’individu recevra l’action la plus sévère possible – comme ce fut le cas plus tôt cette saison lorsque Son a subi des abus raciaux similaires à Chelsea », a déclaré Tottenham.

