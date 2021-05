Crystal Palace dévoilera comment ils trouvent les stars de la Premier League de demain dans la nouvelle série Channel 4 The Academy

Les cerveaux derrière le brillant Educating Yorkshire feront équipe avec le club de football Crystal Palace pour une nouvelle série.

Je peux révéler en exclusivité que Channel 4 a commandé les six parties.

La nouvelle série présentera les régimes de formation de talents de moins de 18 ans tels qu’Ademola Ola-Adebomi et John-Kymani Gordon[/caption]

L’Académie, qui entre dans les coulisses du club de Premier League, révèle comment elle trouve les stars de demain.

Il est filmé sur un an pour donner aux téléspectateurs un aperçu du fonctionnement des académies de football pour la jeunesse.

Le président du Palace, Steve Parish, a déclaré: «Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de faire découvrir les coulisses d’une institution de football d’élite, alors que nous visons à identifier, attirer et développer la prochaine génération de footballeurs de Crystal Palace.

«Il était impératif pour nous de sélectionner un partenaire de production ayant fait ses preuves dans le travail avec les jeunes dans des environnements sous pression, et un diffuseur qui partage notre passion pour la programmation familiale inspirante et édifiante.»

Le président du palais, Steve Parish, a déclaré qu’il était « extrêmement excité » d’emmener les spectateurs dans les coulisses[/caption]

La série, qui commence le tournage cette année et devrait sortir sur les écrans en 2022, présentera les régimes de formation de talents de moins de 18 ans tels que Ademola Ola-Adebomi et John-Kymani Gordon, et montrera ce qu’il faut faire pour attirer les joueurs.

Un initié de la télévision a déclaré: «L’Académie est l’une des nouvelles séries les plus excitantes de Channel 4.

«Tout comme Educating Yorkshire, ce sera inspirant et motivant.

«Le spectacle suivra les hauts et les bas de ceux qui travaillent à l’académie du club, ainsi que d’un certain nombre de joueurs âgés de huit à 18 ans.

Des joueurs comme Wilfried Zaha ont commencé dans l’équipe de jeunes de Crystal Palace[/caption]

«Beaucoup de gens ne voient pas ce qui se passe réellement dans les coulisses de ces grands clubs, en particulier au niveau de la base.

«Des joueurs comme Wilfried Zaha et l’entraîneur de l’Angleterre Gareth Southgate sont passés par l’équipe de jeunes là-bas.

«C’est extrêmement excitant pour toutes les personnes impliquées et le résultat final va être vraiment révélateur.»

Sachant à quel point Educating Yorkshire était bon, je suis convaincu que l’Académie sera tout aussi incroyable.

Sinha a un gagnant avec un quiz

De NOUVEAUX épisodes de TV Showdown de Paul Sinha arriveront cet été.

Les capitaines d’équipe, l’actrice Fay Ripley de Cold Feet et le comique Rob Beckett, sont également restés pour la deuxième série.

ITV

De nouveaux épisodes de TV Showdown de Paul Sinha arriveront cet été[/caption]

Un initié de la télévision a déclaré: «Les patrons d’ITV ont été tellement impressionnés par ses débuts plus tôt cette année qu’ils espèrent maintenant qu’il sera de retour pour plusieurs séries.

« Le tournage a déjà commencé avec une foule d’invités célèbres qui se sont également inscrits pour participer. »

C’est une excellente nouvelle pour Sinnerman, la boîte à cerveaux de The Chase, après avoir été contraint de se retirer de la série actuelle de Beat The Chasers en raison de sa bataille contre la maladie de Parkinson, dont il a été diagnostiqué en 2019.

Ce sera formidable de le revoir.

Boule la guff de la légende

UN moment embarrassant a mis la liquidation de Michael Ball devant une foule de théâtre bondée.

Interrogé sur les causes de sa mort sur scène, l’animateur de The One Show a déclaré: «Les pets sont les choses les plus drôles sur la Terre verte de Dieu. S’ils arrivent sur scène, je suis parti. Et ils le font. J’ai. »

Caractéristiques de Rex

Un moment embarrassant a mis la liquidation de Michael Ball devant une foule de théâtre bondée[/caption]





Se rappelant une scène de la comédie musicale Aspects Of Love de 1989, lorsque son personnage est tenté de se coucher par un amour, il a déclaré au podcast That Gaby Roslin: « Elle a retiré les draps et alors que je me retournais, silence de mort dans le théâtre, j’ai laissé sortir le le woof-woof le plus fort et le plus mou que vous ayez jamais entendu dans votre vie.

«Les premiers rangs disent:« Oh mon Dieu », et cette pauvre fille me regarde.

«Ensuite, je dois marcher vers elle et me mettre dans le lit. Je suis juste en train de rire.

«Ce sont ces choses qui sont si inappropriées, si fausses. Tout le monde comprend que vous ne pouvez pas l’empêcher. »

Chris ‘en voie de guérison’ Le spécialiste du football SKY Chris Kamara a parlé de son diagnostic d’hypothyroïdie. Il a dit aux fans qu’il était «sur le point de guérir» de la maladie, qui peut causer de la fatigue, un gain de poids et une dépression, en disant: «Personne ne sait ce qui se passe dans votre tête à moins que vous ne le disiez à quelqu’un.