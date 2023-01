Crystal Palace contre Tottenham : Premier League – en direct

il y a 15 s 15h20 HNE 20 mn : Palace défend bien dans sa propre surface. Le ballon est envoyé dans les pieds de Kane mais Guehi le récupère avant que l’attaquant ne sache qu’il est parti. Andy “pas celui-là” dit Flintoff : “J’ai pensé à une solution qui plaît à tout le monde – Lampard à West Ham et Moyes à Everton dans un échange d’emploi direct.” PS Leeds 1-0 West Ham L



il y a 2 m 15h18 HNE 18 mn : Kane essaie de descendre en profondeur pour récupérer le ballon mais Guehi le suit partout où il va pour essayer de nier son influence.



il y a 4 mois 15.16 HNE 16 mn : Kane cherche à envoyer le ballon par-dessus pour que Perisic s’y accroche mais Andersen lit le danger et dégage. Les Spurs déplacent assez bien le ballon, ce qui est bon signe. Ils ont juste besoin de tirer le meilleur parti de leur domination précoce.



il y a 6 mois 15.14 HNE 14 min : Doherty inscrit un centre dans la surface de réparation mais seul le petit Gil attend et le ballon passe au-dessus de sa tête. Le ballon retourne dans la surface et les Spurs remportent un corner mais cela ne sert à rien lorsque Son dribble hors du jeu.



il y a 8 mois 15.12 HNE 12 mn : Romero bat Zaha pour une passe dans le coin mais en fait un hachage complet et le met derrière pour un corner. Olise l’envoie vers le point de penalty où Dier attend pour se dégager.



il y a 9 mois 15h10 HNE 10 minutes: Perisic coupe de la gauche et cherche Doherty sur le flanc opposé mais sa passe est coupée à la dernière seconde pour arrêter le danger. Les Spurs ont commencé la meilleure équipe, mais ils l’ont également fait contre Villa, et nous savons tous comment cela a fonctionné.



il y a 12 mois 15.08 HNE 8 min : Doherty envoie une balle en boucle à travers la boîte mais personne en blanc ne s’en approche. Le ballon est dégagé vers Skipp mais il envoie une passe directement au gardien de but. Gil produit quelques belles touches avant de viser, mais c’est un entraînement contagieux pour Guaita.



il y a 14 mois 15.06 HNE 6 min : Olise coupe de la droite; il l’envoie dans Ayew mais l’attaquant ne peut pas contrôler le ballon à l’intérieur de la surface et il sort pour un coup de pied de but.



il y a 16 mois 15.04 HNE 4 min : Skipp entraîne les Spurs sur le terrain, il passe le ballon à Son à l’entrée de la surface, il le fait tomber à Gil dont le tir manque de puissance et se retourne.



il y a 17 mois 15.02 HNE 2 min : Zaha prend une touche puis Doherty le traverse sans aucune raison. Sinon calme. Joe Pearson souligne que Forest gagne à Southampton : « Johnson a intercepté une passe et a couru droit au but. A placé la balle au carré pour Awoniyi pour le simple tapotement. Magnifique ! Taiwo Awoniyi remercie Brennan Johnson pour son rôle dans le premier match de Nottingham Forest. Photographie : Bryn Lennon/Getty Images

il y a 20 m 15.00 HNE Démarrer Piaulement! Piaulement! Piaulement! Nous y voilà!



il y a 27 min 14h53 HNE Jeff Sachs suggère une semaine chargée de licenciements : “Lampard, Moyes, Conté”



il y a 34 mois 14h46 HNE Patrick Vieira : “J’espère que nous apprenons beaucoup de l’année dernière. Nous recherchons toujours la constance dans nos performances. Nous visons toujours à monter plus haut dans la ligue. “Nous avons réalisé une très belle performance à l’extérieur de chez nous et il est important de continuer ce soir. “Les deux derniers matchs joués par les Spurs, ils ont concédé le premier but, mais dans certains cas, ils ont gagné le match. Ils ont la qualité pour le faire. »



il y a 35 mois 14h45 HNE “Certains fans des Spurs pourraient vouloir que Conte parte, mais vous devez vous demander ce qu’il pourrait faire de plus avec l’équipe et l’équipe à sa disposition?” réfléchit Julian Menz. «Ils ont fait un bon début de saison, mais la gravité les a rattrapés et ils sont 5e, ce qui est probablement la norme pour les Spurs. “Il existe un mythe à propos de Conte selon lequel il exige des signatures” galactico “, mais ce n’était certainement pas le cas lorsqu’il a mené Chelsea au titre PL (Victor Moses était RWB pour l’amour de….). Et juste pour mémoire, Chelsea de Conte n’était guère austère. L’équipe marquait des buts. “Conte et Levy n’allaient jamais être un match au paradis, mais Conte a réussi à ce que Levy dépense un peu d’argent. “Cela n’allait jamais suffire, étant donné le marché des transferts hyper-gonflé. “Les Spurs sont plus ou moins là où vous vous attendiez à ce qu’ils soient à ce stade de la saison.” Le football manque de divertissement. Je pense que c’est le problème des fans.



il y a 39 min 14h41 HNE “Êtes-vous réellement sarf ce soir, ou vérifiez-vous cela sur votre télé quelque part en toute sécurité au nord de la rivière?” demande Jeremy Boyce. Je ne peux pas répondre à cela pour des raisons juridiques. «J’ai réussi à trouver mon chemin vers Selhurst Park il y a de nombreuses années, pour regarder Allan Durban période Shrewsbury Town gratter un match nul 1 – 1 alors que nous étions en 2e division / championnat pendant quelques saisons. Nous avons augmenté lorsque Thatcher a été élue, nous avons diminué lorsqu’elle a démissionné. Fais-en ce que tu veux. «Je m’interroge davantage sur la relégation à 6 points à t’Elland Road ce soir et sur le sort des managers respectifs. En fonction des possibilités W/D/L du résultat du temps additionnel de +7 minutes ce soir, si c’est un L pour l’un d’eux, qui est susceptible d’obtenir les ordres de Marching de Moyest ? Ils pourraient probablement tous les deux faire avec beaucoup de WD et 40 points. Je vais chercher mon manteau…” Toi et Moyes allez chercher des manteaux.



il y a 41 min 14h39 HNE “Will, je suis d’accord, les discussions sur la soupe sont devenues incontrôlables”, dit Mary Waltz. “Je me suis préparé à la possibilité qu’Everton puisse tomber dans la zone de relégation. Ça pourrait être pire, je pourrais être la mère de Kevin McCarthy. PS, le ragoût de bœuf traditionnel est-il sa propre catégorie ou est-il trop proche de la soupe ? Le ragoût n’est pas une soupe, assurément.



il y a 44 mois 14h36 HNE “J’ai allumé Southampton-Forest uniquement pour voir une fanfare jouer ce qui ressemblait à une version chant funèbre de” When the Saints Come Marching In “,” dit Kari Tulinius. “Je me rends compte que Southampton traverse une période difficile ces derniers temps, mais c’était un peu trop. Remarquez, le public local est de bonne voix maintenant que le match a commencé. Cela ressemble à un vrai divertissement.

il y a 45 mois 14h35 HNE Antonio Conté : « Notre attente est de faire une bonne réaction après le résultat contre Villa. Lorsque vous perdez un match, tout ce qui est positif dans la situation devient négatif. “Notre objectif est de bien commencer, d’entrer dans le jeu et de jouer au football, de créer des occasions et de ne pas encaisser de but. “Le dernier match, nous n’avons pas eu un départ lent, nous avons très bien commencé. Nous devons jouer tout le match et rester dans le match pendant 90 minutes. Il y a plusieurs jeux dans un jeu. Nous devons être meilleurs que le dernier match.



il y a 50 m 14h30 HNE « Pas de contenu de soupe aujourd’hui ! Palace v Spurs est à la télé, mais j’ai Southampton v Forest sur l’ordinateur. e-mails à Joe Pearson. “Jamais trop tôt pour un six points de relégation !” Mes beaux-parents sont partis, la nourriture roumaine n’est donc pas au menu. Salade de poulet avec vinaigrette française du jour.



il y a 55 m 14h25 HNE “Une pénurie évidente d’options offensives sur le banc des Spurs”, e-mails à Mike Nagle. « Qu’en est-il de Troy Parrott ou de Dane Scarlett ? Que diriez-vous de Conte leur donnant une chance et des encouragements ou ne fait-il pas confiance aux jeunes? Ils sont tous les deux en prêt. Conte, cependant, saigne rarement les jeunes.



il y a 1h 14.13 HNE Palace est inchangé, ce qui signifie que Tomkins est sur le banc après son retour de suspension. Il n’y a pas non plus de Jack Butland dans l’équipe parce qu’il est censé être en route pour Manchester United.

il y a 1h 14.03 HNE Dier et Skipp entrent dans l’équipe pour les Spurs. Gil garde sa place après son tout premier départ en Premier League pour le club contre Villa.



il y a 1h 14.02 HNE Compositions de départ Palais de Cristal (4-2-3-1) : Guaïta ; Ward, Guehi, Andersen, Clyne ; Schlupp, Doucouré; Olise, Eze, Zaha; Oui. Sous-titres : Johnstone, Milivojevic, Tomkins, Mateta, Hughes, Edouard, Ebiowei, Richards, Riedewald. Tottenham (3-4-3) : Loris ; Dier, Romero, Lenglet ; Doherty, Skipp, Hojbjerg, Perisic ; Fils, Kane, Gil Sous-titres : Forster, Sanchez, Royal, Sessegnon, Spence, Tanganga, Sarr, Davies, White.