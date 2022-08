Crystal Palace contre Arsenal – Rapport de match de football – 5 août 2022

Gabriel Martinelli célèbre le premier but de la saison de Premier League pour aider Arsenal à remporter la victoire sur Crystal Palace. Marc Atkins/Getty Images

Arsenal a fait un début de saison gagnant alors qu’un but dans chaque mi-temps a donné à l’équipe de Mikel Arteta une victoire 2-0 sur Crystal Palace lors du match d’ouverture de la campagne de Premier League à Selhurst Park vendredi.

Gabriel Martinelli est rentré à bout portant à la 20e minute après un corner bien travaillé avant qu’un centre féroce de Bukayo Saka ne soit transformé dans son propre filet par le défenseur du palais Marc Guehi dans les dernières minutes pour assurer une ouverture de trois points à Arsenal alors qu’ils maintenaient l’élan d’un été de positivité autour de la moitié rouge du nord de Londres.

Arsenal a pris son impressionnante forme de pré-saison au début du match, appuyant bien et dominant le début du match. Et c’était la grande signature de l’été Gabriel Jesus qui était au cœur de l’action pour Arsenal.

À seulement cinq minutes de la fin, Jesus a brillamment dribble une poignée de défenseurs du palais avant que son tir ne soit bloqué sur la trajectoire de Martinelli, dont le tir a été tiré loin du deuxième poteau avec le but à sa merci.

Mais Martinelli n’a pas attendu longtemps pour faire amende honorable. Cette fois, il a été mis en place par l’autre recrue estivale d’Arsenal de Manchester City, Oleksandr Zinchenko. Avec une routine de corner bien travaillée, le carottier profond de Bukayo Saka de la tête de Zinchenko a traversé le but, où Martinelli a obtenu juste assez sur sa tête pour battre Vicente Guaita dans le but de Palace.

Palace a commencé à prendre pied au fur et à mesure que la première mi-temps avançait et il a fallu deux contributions défensives impressionnantes d’Arsenal pour maintenir son avance dans l’intervalle.

Odsonne Edouard a eu une chance claire avec une tête de six mètres mais Aaron Ramsdale a bien réagi pour plonger et parer le ballon en toute sécurité. Quelques minutes plus tard, c’est Granit Xhaka qui intervenait en mettant un pied pour détourner le tir à bout portant d’Edouard au-dessus de la barre transversale.

Ramsdale a de nouveau été appelé à l’action au début de la seconde mi-temps, sortant intelligemment de sa ligne pour nier Eberechi Eze après que le joueur du Palais ait été joué sans faute par Wilfried Zaha à la pause.

Mais s’il manquait l’explosivité de son début de match, Arsenal, aidé par une performance exceptionnelle lors de ses débuts de William Saliba en défense, s’est stabilisé pour éviter de nouveaux drames. Et lorsque Guehi a été rattrapé par le ballon croisé de Saka à cinq minutes de la fin, Arsenal a pu se détendre en sachant qu’il serait le premier vainqueur de la 31e saison de Premier League.