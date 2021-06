Crystal Palace : calendrier et calendrier de la Premier League 2021/22 | Actualités footballistiques

Crystal Palace entame une nouvelle ère avec un voyage à Stamford Bridge pour affronter Chelsea le jour de l’ouverture de la nouvelle saison de Premier League.

Palace poursuit sa recherche du successeur de Roy Hodgson et devrait avoir un nouveau manager en place au moment où ils traverseront la capitale pour affronter le détenteur de la Ligue des champions Chelsea le 14 août.

Les Eagles resteront à Londres pour leurs quatre premiers matches, avec la visite à West Ham (28 août) prise en sandwich entre les rencontres à domicile avec Brentford (21 août) et Tottenham (11 septembre).

Le premier derby contre Brighton a lieu à Selhurst Park le 25 septembre avec un déplacement au stade Amex le 15 janvier.

Palace fait le court voyage pour affronter les Spurs le lendemain de Noël avant de donner le coup d’envoi de 2022 avec un match à domicile contre West Ham le jour du Nouvel An.

Le club du sud de Londres espère avoir obtenu son statut de haut niveau au moment où il accueillera Manchester United le dernier jour de la campagne, le 22 mai.

Les rencontres de Crystal Palace en Premier League 2021/22

Tous les appareils sont sujets à changement.

août

14 : Chelsea (a) – 15h

21: Brentford (h) – 15h

28 : West Ham (a) – 15h

septembre

11: Tottenham (h) – 15h

18 : Liverpool (a) – 15 h

25: Brighton (h) – 15h

octobre

02: Leicester City (h) – 15h

16 : Arsenal (a) – 15h

23 : Newcastle United (h) – 15h

30 : Manchester City (a) – 15h

novembre

06 : Loups (h) – 15h

20 : Burnley (a) – 15h

27 : Aston Villa (h) – 15h

30 : Leeds United (a) – 19h45

décembre

04 : Manchester United (a) – 15h

11: Everton (h) – 15h

14: Southampton (h) – 20h

18: Watford (a) – 15h

26 : Tottenham (a) – 15h

28: Norwich City (h) – 15h

janvier

01 : West Ham (h) – 15h

15 : Brighton (a) – 15h

22 : Liverpool (h) – 15h

février

08: Norwich City (a) – 19h45

12 : Brentford (a) – 15 h

19: Chelsea (h) – 15h

26: Burnley (h) – 15h

Mars

05 : Loups (a) – 15h

12: Manchester City (h) – 15h

19 : Newcastle United (a) – 15 h

avril

02 : Arsenal (h) – 15h

09: Leicester City (a) – 15h

16: Everton (a) – 15h

23: Leeds United (h) – 15h

30 : Southampton (a) – 15h

Mai

07: Watford (h) – 15h

15 : Aston Villa (a) – 15h

22 : Manchester United (h) – 16h

Les dates clés de la saison 2021/22

La Premier League 2021/22 débutera le samedi 14 août – 34 jours après la finale de l’Euro 2020 à Wembley.

La saison se terminera le 22 mai 2022, avec le coup d’envoi des 10 matchs en même temps.

La saison 2021/22 EFL débutera le samedi 7 août.

La campagne de League One de la saison prochaine se terminera le week-end du 30 avril 2022, avec la League Two et le Championship respectivement les 7 et 8 mai.

La finale des barrages de la League One aura ensuite lieu le samedi 21 mai, la finale des barrages de la League Two le samedi 28 mai et la finale des barrages du championnat le dimanche 29 mai.