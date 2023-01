Crystal Palace a des problèmes aux deux extrémités du terrain… et il n’y a pas de solutions faciles

Capiter une fois est déjà assez mauvais, mais le faire deux fois en autant de matchs à domicile indique un problème plus large à Crystal Palace.

Les erreurs individuelles peuvent légitimement être imputées à la lourdeur des défaites de Fulham le lendemain de Noël et de Tottenham mercredi soir. Une mauvaise défense et un manque de leadership ont été un facteur dans les deux cas, l’équipe de Patrick Vieira ayant perdu sept buts. La prise de décision lamentable est également un facteur dans l’équation.

Mais quand il y a tant de problèmes évidents sur tout le terrain, il y a clairement quelque chose d’autre, primordial, qui doit être une partie importante des échecs.

Le fait est que la saison dernière, Palace a enregistré son deuxième plus haut total de buts en Premier League et le moins encaissé dans la division. Cette année, il y a une nette différence. Dans sept de leurs 17 matches de championnat, ils n’ont pas réussi à marquer. Ils ont encaissé trois buts ou plus à quatre reprises.

Si la défaite du Boxing Day était une aberration dans la performance, à la mi-temps contre Tottenham, il semblait que les choses s’étaient en grande partie résolues.

Les 25 dernières minutes de la première mi-temps ont vu Palace à son meilleur, passant rapidement, menaçant en contre-attaque, passant bien et menant le match à l’opposition.

Il y eut cependant un échec flagrant. C’est une situation qui a souvent fait son apparition pendant le mandat de Vieira et qui ne montre aucun signe d’être réellement rectifiée. C’est une incapacité à convertir des moments positifs en quelque chose de plus tangible.

Lorsque Michael Olise a coupé à l’intérieur et a joué une passe intelligente à Jordan Ayew, qui, en toute honnêteté, avait fait une bonne course pour s’éloigner de son marqueur, le toucher devait être meilleur. Au lieu de cela, Ayew n’a pas réussi à contrôler, a pris le ballon lourdement et il a manqué de jeu.



Jordan Ayew a raté une occasion cruciale pour Palace en première mi-temps (Photo : Warren Little/Getty Images)

Cela, isolément, peut être excusé. Mais il y a eu un autre moment critique, celui sur lequel le match a sans doute tourné, plus tard dans la mi-temps. À 0-0, Wilfried Zaha a dansé et s’est frayé un chemin à travers un écart entre deux défenseurs, l’a laissé à Ayew en bonne position après avoir mis la défense hors de position.

Olise était complètement banalisée à 10 mètres du but juste à sa droite, mais Ayew, inexplicablement, a choisi de tirer à travers les jambes du défenseur, et a été refusé par un arrêt intelligent d’Hugo Lloris. C’était une décision dommageable. Une passe à Olise aurait donné un but presque certain et Palace aurait capitalisé sur le fait d’avoir été dans l’ascendant ; au lieu de cela, les Spurs ont donné une leçon de cruauté après l’intervalle. De six tirs cadrés dans le match, ils ont marqué quatre fois.

Pour Palace, cela a suscité des souvenirs de la défaite 1-0 à Nottingham Forest avant la pause de la Coupe du monde, lorsque Wilfried Zaha a raté un penalty en première mi-temps qui aurait probablement changé la trajectoire du match.

“La différence était qu’ils étaient vraiment cliniques devant le but et nous ne l’étions pas. Ils ont bien géré leur bonne période, ce que nous n’avons pas fait », a déclaré Vieira. « Quand tu es dans une bonne période et que tu te crées des occasions que tu ne marque pas, tu te laisses vulnérable. Nous avions de la qualité et des situations dans le match aujourd’hui, mais la frustration est que nous n’avons pas saisi nos chances.

“Mauvaise défense”, comme il l’a dit pour le premier but, était en fait responsable des quatre buts. C’était pour tous les trois contre Fulham.

Une passe de Joachim Andersen a conduit un joueur adverse à marquer dans les deux matchs, mais il n’était pas le seul à être coupable de fragilité défensive. Joel Ward, jouant hors de position à l’arrière gauche en l’absence de Tyrick Mitchell suspendu, a été impitoyablement visé par les visiteurs, tandis que Marc Guehi était également tremblant et fautif pour le quatrième but de Son Heung-Min.

Ils se sont également vu offrir peu de protection, certainement une fois que les Spurs ont prolongé leur avance à 2-0. Ensuite, Vieira a choisi de déplacer Eberechi Eze dans un milieu de terrain deux pour accueillir Jean-Philippe Mateta, avec l’intention de tout jeter pour revenir dans le match. Au lieu de cela, cela a eu l’effet inverse, exposant la défense.

Après une défaite 3-0 contre Everton en octobre, la réponse de Vieira lorsqu’on lui a demandé ce qui n’allait pas a été simplement de dire : « Tout ». Contre Fulham et en seconde période contre les Spurs, cela aurait été un moyen parfait et concis d’expliquer les échecs et de décrire les problèmes qui ont fait fluctuer les performances de cette équipe de manière si exaspérante, même au cours des matchs.



Patrick Vieira a des problèmes à résoudre (Photo : Warren Little/Getty Images)

Les problèmes sont assez faciles à identifier, les solutions le sont moins. L’un d’eux, en partie, peut consister à offrir du personnel supplémentaire. Il y a de la pression sur le onze de départ, mais Vieira a demandé à plus de joueurs de retirer ses joueurs actuels “de leur zone de confort”.

Signer de nouveaux joueurs en janvier, en soi, ne garantira pas que Palace apprenne à se défendre de manière adéquate sous une forte pression, ou à convertir les ouvertures en chances et ensuite en buts, mais cela aiderait certainement à trouver les solutions.

Le plus important, s’ils doivent se renforcer, est de le faire de manière ciblée et responsable.

Jusqu’à l’arrivée des renforts, quel que soit le moment, le personnel d’entraîneurs doit trouver un moyen de corriger au moins temporairement son incapacité à marquer et sa vulnérabilité lorsqu’il traverse des périodes difficiles.

Corrigez l’échec d’être clinique et tout le reste devrait naturellement devenir plus facile. Cependant, y parvenir est loin d’être simple.

(Photo du haut : Matt Doherty a marqué le troisième but des Spurs ; Warren Little/Getty Images)