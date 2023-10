James Maddison a encore une fois changé la donne pour Tottenham puisqu’une victoire 2-1 à Crystal Palace leur a permis de prendre cinq points d’avance en tête de la Premier League, leur plus grande avance jamais enregistrée dans la compétition.

Les animateurs de Tottenham ont été apprivoisés au cours d’une première mi-temps discrète dans le sud de Londres, mais le tir croisé de Maddison peu après la pause a forcé Joel Ward à se transformer dans son propre filet.

Le meneur de jeu a ensuite montré un jeu de jambes brillant dans la surface avant de nourrir le remplaçant Brennan Johnson pour retirer le ballon à Heung-min Son en forme pour ajouter un deuxième et son huitième de la saison.

Maddison n’a peut-être pas atteint un but officiel pour devenir le premier joueur à inscrire un but ou à aider lors de chacun de ses six premiers matchs à l’extérieur de Premier League pour un club, mais son influence était évidente.

Il y a eu un drame tardif lorsque Jordan Ayew a mis en place une finition frénétique avec sa super frappe quatre minutes après le début du temps additionnel et que Matheus Franca a frappé à côté avec pratiquement le dernier coup de pied du match, mais les Spurs ont remporté une victoire, ce qui signifie que le patron Ange Postecoglou a assuré un record de 26 points lors de ses 10 premiers matchs en tant qu’entraîneur de Premier League.

Les concurrents les plus proches des Spurs, Arsenal, à domicile contre Sheffield United samedi, et Manchester City, lors du derby à Old Trafford dimanche – en direct Sports aériens – visera à réduire l’avance des Spurs ce week-end, mais l’équipe invaincue de Postecoglou a montré qu’elle pouvait trouver différentes façons de gagner cette semaine, après avoir confirmé la victoire de lundi contre Fulham.

Il y a eu des moments au cours des 45 premières minutes où il semblait que Roy Hodgson pourrait être celui qui célébrait sa soirée historique, et il y a eu presque un rebondissement tardif, mais son 500e match en tant qu’entraîneur du football anglais a vu son équipe initialement disciplinée s’effondrer. et finalement échouer dans le dernier tiers.

Palace reste 11e, aussi proche de la zone de relégation que les quatre premiers en termes de points, mais risque de chuter dans les prochains jours.

Notes des joueurs Palais de Cristal : Johnstone (6), Ward (5), Andersen (6), Guehi (6), Mitchell (6), Lerma (6), Doucoure (6), Hughes (6), Ayew (7), Schlupp (6), Édouard (7). Sous-marins : Rak-Sakyi (6), Ahamada (6), Clyne (6), Mateta (6), Franca (5) Tottenham : Vicaire (7); Porro (7), Romero (8), Van de Ven (8), Davies (5) ; Bissouma (6), Sarr (6) ; Kulusevski (6), Maddison (8), Richarlison (7) ; Fils (8). Sous-marins : Emerson Royal (7), Johnson (7), Hojbjerg (6), Gil (N/A), Bentancur (N/A) Joueur du match : Micky van de Ven (Tottenham)

Comment les Spurs ont trouvé le moyen de gagner

Tottenham, qui a marqué sans but cette saison, a été restreint tout au long de la première mi-temps. Palace, désireux de répondre après avoir été battu 4-0 à Newcastle le week-end dernier, a été méchant en défense mais a lui-même créé les premiers instants les plus menaçants, le gardien des Spurs Guglielmo Vicario étant testé deux fois de suite rapidement alors qu’Ayew et Odsonne Edouard frappaient le but. cible.

Actualités de l’équipe Crystal Palace a effectué un changement par rapport à l’équipe qui a perdu à Newcastle, avec Jeffrey Schlupp remplaçant Jean-Philippe Mateta en attaque.

Tottenham a effectué deux changements par rapport à la victoire de lundi contre Fulham, Yves Bissouma de retour de suspension prenant la place de Pierre-Emile Hojbjerg et Ben Davies, de nouveau en forme, remplaçant Destiny Udogie, blessé.

Le meilleur moment des Spurs au cours de cette première période est revenu à Maddison à la 17e minute, mais il a frappé sauvagement la barre suite au renversement de Richarlison. Le Brésilien a envoyé un tir bas et apprivoisé peu de temps après, puis il y a eu une attente de 20 minutes pour un autre tir – un tir bloqué par Odsonne Edouard de Palace après un corner.

C’était loin d’être passionnant, mais le travail était fait pour l’équipe locale à la pause.

La seconde mi-temps a commencé de la même manière, Palace semblant à nouveau le plus probable, avec Edouard à quelques centimètres de se connecter avec la réduction de Jeffrey Schlupp. Mais le but de Ward contre son camp a été un coup de marteau. Tourné face à son filet, sa décision instinctive de tendre la jambe vers l’entraînement rapide de Maddison n’allait que dans un sens.

Marc Guehi a dirigé un corner large après que le tir d’Edouard ait été dévié alors que Palace cherchait une réponse immédiate, mais les Spurs passaient à la vitesse supérieure et ils ont activé le style lorsque le jeu fluide de Maddison dans la surface a permis à Johnson de donner le coup d’envoi à Son pour une finition simple.

Cela aurait pu être pire pour les hôtes si VAR avait vu un handball crier différemment contre Nathaniel Clyne lorsque Johnson hochait la tête avec le ballon contre son bras et avec Cristian Romero et Micky van de Ven commandant au centre de la défense des Spurs, il semblait peu probable qu’un match se produise. faire demi-tour. Postecoglou a même pu envoyer Rodrigo Bentancur pour son retour tant attendu d’une blessure au LCA de huit mois.

La frappe brillante d’Ayew sur Vicario – finalement donnée après un long contrôle VAR pour le handball alors qu’il le contrôlait – a cependant transformé l’ambiance. Franca aurait pu soulever le toit. Mais son coup sous la pression de Pedro Porro a soulagé le soutien itinérant des Spurs qui se réjouissent du meilleur début de saison de leur équipe en Premier League.

Postecoglou : Laissez les fans rêver !

Le manager de Tottenham, Ange Postecoglou, réagit à la victoire 2-1 de son équipe à l’extérieur à Crystal Palace



Le patron de Tottenham, Ange Postecoglou, à Sky Sports : “Laissez-les rêver. C’est ça, être un fan de football. Il est juste de dire que tout le monde a pas mal souffert, donc je ne vais certainement pas freiner cela.”

Parlant de la performance lors de sa conférence de presse : “J’aime vraiment la façon dont nous avons géré ce soir. C’est une équipe très bien entraînée défensivement. Je savais que ce ne serait pas un match ouvert avec beaucoup d’occasions. Les garçons ont été patients et ont trouvé les lacunes dans notre façon de parler. Et puis un vrai sang-froid quand nous avons pris l’avantage. Un peu de drame à la fin mais je pense que les gars ont très bien géré la situation.

Hodgson déçu de ne pas s’appuyer sur la première mi-temps

Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, réagit à la défaite 2-1 de son équipe à domicile face à Tottenham, leader actuel du championnat.



Le patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, à Sky Sports : “Je pensais que notre performance en première mi-temps était bonne. Je pensais que nous leur avions offert un bon match tout au long. Nous jouons contre une bonne équipe. Lorsque vous êtes mené 2-0, cela devient très difficile. Nous avons pris quelques occasions et avons mis certains joueurs sur le devant de la scène. qui n’ont pas beaucoup joué pour nous et les ont regardés. Jusqu’à la fin, l’équipe s’est battue. Nous avons marqué un but tardivement, avons eu beaucoup de corner et avons fait pression. Je ne suis pas déçu de la performance mais je suis dans le résultat bien sûr.

“Je fais confiance à l’équipe et aux joueurs et en première mi-temps, j’ai trouvé que notre structure était bonne. Nous avons rendu la vie difficile à Tottenham. À la pause, nous étions satisfaits. Mais quand le premier but entre, leur capacité à garder le ballon Cela rend les choses difficiles. Nous jouons contre l’équipe qui est en tête de la ligue. Nous avons essayé et nous voulions le faire, mais ils ne sont pas en tête de la ligue pour rien. C’était facile pour eux à 2-0 de prendre tout le temps. dans le monde sur le ballon.

“La performance d’aujourd’hui a été très différente de celle de la semaine dernière. Mon sentiment dominant est la déception que nous n’ayons pas pu bâtir sur la performance de la première mi-temps.”

Statistiques Opta – Son fils à nouveau sur la cible alors que Palace est battu

Crystal Palace n’a remporté aucun de ses neuf matches de Premier League sous Roy Hodgson contre des équipes commençant la journée en tête du classement (D2 L7), alors qu’ils ont encaissé 27 buts et n’ont marqué que six fois au cours de cette série de matches.

Heung-min Son a marqué huit buts en 10 matchs de Premier League pour les Spurs cette saison – ce n’est qu’en 2020-21 (9) qu’il a marqué plus lors de ses 10 premiers matches de championnat en une seule campagne pour le club.

Crystal Palace a marqué trois buts contre son camp en Premier League en 2023 (Andersen x2 et Ward ce soir), seul Brighton (4) ayant marqué son propre but plus de fois dans la compétition cette année.

Cristian Romero a complété 141 passes dans ce match – le plus grand nombre jamais enregistré par un joueur des Spurs dans un seul match de Premier League (depuis 2003-04).

Pape Matar Sarr (21 ans 43 jours) est devenu le plus jeune joueur à avoir participé à chacun des 10 premiers matchs des Spurs d’une saison de Premier League depuis Dele Alli en 2016-17 (20 ans 201 jours).

Et après?

Palais de Cristal prochain déplacement à Burnley le 4 novembre, coup d’envoi à 15 heures, avant d’accueillir Everton le week-end suivant, le 11 novembre, coup d’envoi également à 15 heures.

Tottenham sont de retour sur Sky Sports le Football du lundi soir à domicile contre Chelsea le 6 novembre, coup d’envoi à 20h, puis se rendra aux Wolves lors du match à l’heure du déjeuner le 11 novembre, coup d’envoi à 12h30.