Tottenham Hotspur a ouvert une avance de cinq points en tête de la Premier League avec une victoire 2-1 à Crystal Palace alors que son début de saison invaincu se poursuivait vendredi.

L’équipe d’Ange Postecoglou a été affrontée par son rival londonien Palace tout au long d’une période d’ouverture égale, mais a pris les commandes une fois qu’un but contre son camp de Joel Ward leur a donné l’avantage peu après la pause.

Le capitaine des Spurs, Son Heung-Min, a ensuite inscrit son huitième but en championnat de la saison après 66 minutes pour sceller efficacement les points et les visiteurs étaient en contrôle de croisière jusqu’à ce que Jordan Ayew frappe dans le temps d’arrêt pour Palace.

James Maddison a été impliqué dans les deux buts, l’ancien joueur de Leicester City étant à nouveau exceptionnel pour les visiteurs.

La huitième victoire de Tottenham en 10 matchs leur donne 26 points, soit leur meilleur début de saison dans l’élite depuis 1960-61.

Ils ont cinq points d’avance sur les champions de Manchester City, qui se rendront à Manchester United dimanche, et sur Arsenal, qui accueillera Sheffield United samedi.

Shot-shy Palace est à la 11ème place avec 12 points.

Son Heung-Min célèbre après avoir marqué le deuxième but de Tottenham lors de sa victoire à Crystal Palace. Alex Pantling/Getty Images

Postecoglou a critiqué son équipe après sa victoire 2-0 sur Fulham lundi, mais mis à part une ouverture délicate de quelques minutes et quelques nervosités tardives, ils ont dominé à Palace.

Avec 10 matchs écoulés, même si la majorité d’entre eux contre des équipes de la moitié inférieure, les Spurs commencent à ressembler à une équipe capable de relever un défi prolongé au sommet.

Il s’agit de la plus grande avance qu’ils détiennent au sommet depuis la dernière journée de la saison en 1961, date à laquelle ils ont remporté le titre pour la dernière fois.

“Chaque semaine est un défi différent. La clé pour nous était d’être disciplinés, concentrés et persévérants dans notre jeu et nous l’avons fait”, a déclaré l’ancien manager du Celtic Postecoglou.

“Je pense qu’entre le premier et le deuxième but, nous avons été dominants et avons joué un très bon football, puis je pense toujours que les gars ont géré [the end of the match] Bien.”

Malgré beaucoup de possession, les visiteurs n’avaient pas réussi à vraiment déranger le gardien Sam Johnstone en première mi-temps tandis que Palace avait les premiers efforts d’Ayew et Odsonne Édouard sauvés par Guglielmo Vicario de Tottenham.

Maddison était au cœur des attaques des Spurs et le meneur de jeu tenace a finalement donné l’avantage à son équipe.

Lorsque la tentative de centre de Pape Matar Sarr a été bloquée, le ballon est tombé sur Maddison qui a conduit le ballon dans la zone dangereuse où il a rebondi sur la jambe de Ward et dans le filet.

Il n’y a eu aucune chance dans le deuxième but de Tottenham puisque Maddison s’est superbement lié à Brennan Johnson sur la gauche et le remplaçant a placé le ballon au carré pour que Son se convertisse.

Les Spurs ont menacé de marquer un troisième but, mais ont dû endurer un point culminant anxieux après que Pedro Porro ait mal chronométré son saut pour dégager un centre et qu’Ayew ait contrôlé le ballon avec sa poitrine et son bras avant de décocher un tir devant Vicario – le but restant après un long contrôle VAR.

“Je ne vais pas parler de handball. Je n’ai aucune idée de ce qu’est un handball”, a déclaré l’Australien Postecoglou.

Une autre bonne nouvelle pour Tottenham a été l’apparition tardive du banc du milieu de terrain uruguayen Rodrigo Bentancur après neuf mois d’absence en raison d’une blessure au genou.