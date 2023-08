Crystal Palace 0-1 Arsenal (21 août 2023) Analyse du match

Le penalty du capitaine d’Arsenal Martin Odegaard a assuré une victoire 1-0 sur Crystal Palace après que les visiteurs aient terminé avec 10 hommes après l’expulsion de Takehiro Tomiyasu pour deux cartons jaunes lors de leur affrontement en Premier League à Selhurst Park lundi.

Les deux équipes ont eu un certain nombre d’occasions décentes au cours de la première demi-heure, la meilleure d’entre elles tombant face à Eddie Nketiah d’Arsenal, qui a frappé le poteau à la 29e minute après une bonne pression du milieu de terrain qui a vu les Gunners gagner le ballon en haut du terrain. .

Nketiah a perdu une autre grande chance à la 36e après avoir été joué derrière la défense par Declan Rice alors qu’il faisait gonfler sa tentative de puce qui a volé sans danger au-dessus de la barre transversale.

L’attaquant était à nouveau dans le vif du sujet au début de la seconde période alors qu’il était abattu dans la surface par le gardien Sam Johnstone lorsqu’il courait sur un coup franc rapide de Gabriel Martinelli.

L’arbitre David Coote a pointé l’endroit et Odegaard a envoyé Johnstone dans le mauvais sens, faisant rouler le ballon au pied du poteau droit du gardien.

Arsenal semblait prêt à rouler vers la victoire, mais Tomiyasu a reçu son premier carton jaune à l’heure de jeu pour avoir perdu du temps lors d’une remise en jeu et a été expulsé à la 67e minute lorsqu’il a reçu sa deuxième réservation pour une faute sur Jordan Ayew.

Arteta a rapidement effectué un certain nombre de remplacements défensifs qui ont causé des problèmes à Palace et le plus proche de l’égalisation de l’équipe locale a été un instantané du temps d’arrêt de l’arrière Tyrick Mitchell qui a survolé.

Cette victoire a propulsé Arsenal au troisième rang avec six points derrière Brighton & Hove Albion et Manchester City à la différence de buts. Palace a trois points lors de ses deux premiers matchs.

« Si vous voulez gagner la Premier League, si vous voulez être là-haut à la fin de la saison, ce sont les stades où vous devez venir pour montrer votre caractère », a déclaré le milieu de terrain d’Arsenal Declan Rice à Sky Sports.

Le défenseur du palais Joel Ward a été déçu par la défaillance défensive qui a vu son équipe subir la défaite après une victoire lors de la première journée à Sheffield United.

« Je pense que nous méritions vraiment quelque chose en dehors du match, la façon dont nous avons joué en tant qu’unité aujourd’hui. Nous sommes allés de pair avec eux et c’est un moment qui nous a peut-être pris au dépourvu », a-t-il déclaré.

« C’est l’un de ceux-là – parfois vous les obtenez et parfois non et cette fois, cela nous est contraire », a-t-il ajouté.