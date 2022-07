Crystal Lake, votre escapade près de chez vous! – Section locale de Shaw

Lorsque vous vivez dans un lieu, il est facile de négliger tous les charmes qui vous entourent. La familiarité peut vous amener à penser à des endroits hors de la ville lorsque vous planifiez des vacances ou que vous vous évadez pour une escapade. Cependant, Crystal Lake a tellement à offrir dans votre propre arrière-cour ! Sortez, cherchez une nouvelle expérience dans notre communauté et devenez un « touriste local ». Vous ne savez pas par où commencer votre aventure ? – Crystal Lake offre quelque chose pour tout le monde avec une grande variété d’événements, d’activités et d’endroits pour faire du shopping et dîner.

Pour les gourmands, Crystal Lake propose des saveurs du monde entier ainsi qu’un éventail de choix allant des favoris de la ville natale comme Pops Corn Crib, Inside Scoop, Julie Ann’s et The Freeze aux expériences culinaires haut de gamme au 1776, Da Buffone et Vine & Plate. Si vous recherchez le repos et le rajeunissement, la ville compte plus de 14 salons et spas. Sinon, une promenade l’après-midi dans le centre-ville de Crystal Lake pour faire du shopping et manger est toujours une escapade amusante et bonne pour l’âme. Il y a même une station de location de vélos à la gare de Metra où vous pouvez utiliser l’application Koloni pour louer un vélo et partir en balade pour explorer davantage la région.

Pour les passionnés d’histoire qui souhaitent en savoir plus sur la communauté, Crystal Lake possède sa propre société historique située à l’intérieur de la maison du colonel Palmer, qui est ouverte au public. Le Colonel Palmer House propose également une variété de programmes et d’événements tels que des déjeuners de style victorien, la sculpture de bougies, la mode folklorique et plus encore. Si les arts et le divertissement sont votre passion, rendez-vous au Dole Mansion, qui accueille des concerts tout au long de l’été, un marché fermier toute l’année et un événement artistique mensuel le 4e vendredi. L’historique Raue Center for the Arts du centre-ville de Crystal Lake accueille de grands noms et des spectacles tout au long de l’année, alors assurez-vous d’assister à un spectacle !

Pour les amoureux de la nature, Crystal Lake possède une pléthore de parcs et de sentiers dans toute la communauté, y compris Veterans Acres et la piste cyclable Prairie Path. Si vous aimez le plein air mais recherchez l’aventure, Crystal Lake possède une zone de loisirs de Three Oaks proposant la location de bateaux, le paddle, le yoga, le volley-ball, la pêche, la natation et le wakeboard. Crystal Lake propose même une variété d’activités les jours de pluie, de l’escalade en salle à North Wall Rock Climbing à la combustion d’énergie en rebondissant au Urban Air Trampoline and Adventure Park.

Une chose qui peut vous surprendre est le nombre de choses à faire dans votre propre ville natale. Même avec l’abondance de parcs, de restaurants et de détaillants, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir ou à explorer !