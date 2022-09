Crystal Lake South marque 2 touchés dans les 5 dernières minutes pour contrarier Cary-Grove – Shaw Local

CARY – Le quart-arrière junior de Crystal Lake South, Caden Casimino, a regardé une sécurité Cary-Grove et a enfilé une fléchette dans le corps de Nate Van Witzenburg.

Van Witzenburg a transporté la passe et a parcouru les 4 derniers mètres dans la zone des buts pour effacer un déficit de 11 points pour les Gators au quatrième quart. La défense de South a tenu les chevaux de Troie sur leur dernière possession, et les Gators ont éliminé Cary-Grove, 43-39, vendredi à Al Bohrer Field.

Avant vendredi, la dernière victoire de South contre CG remonte à 2011, alors que les Troyens n’avaient perdu aucun match depuis les séries éliminatoires de 2019 (une séquence de 19 matchs).

Les Gators ont célébré la victoire ensemble au milieu de terrain, puis l’ont reportée dans les gradins des visiteurs pour célébrer encore plus avec les fans.

« Depuis trois ans, j’obtiens mon [butt] frappé par Cary-Grove », a déclaré le joueur de ligne offensive-défensive Nate Compere. “J’ai dit à tout le monde à l’école:” C’est une autre équipe de Crystal Lake South. C’est une mentalité différente, c’est une attitude différente. … [We] le voulait plus que jamais, et nous l’avons pris ce soir.

Patrick Kunzer pour Shaw Local Crystal Lake South Caden Casimino est poussé hors des limites par Thomas Burton de Cary-Grove, à gauche, à Al Bohrer Field sur le campus de Cary-Grove High School vendredi soir.

South s’est rallié et a marqué 14 points dans la finale 4:23, marquant le touché avec 30,9 secondes à jouer. Avant le touché de Van Witzenburg, Casimino a retrouvé Colton Hess pour un score de 16 verges, réduisant l’avance de CG à 39-36 avec moins de cinq minutes à jouer.

Hess, qui est également le botteur de l’équipe, a ensuite réussi un coup de pied en jeu, qui a préparé South pour le score gagnant. Sur le disque gagnant, South a eu un quatrième et un sur les 31 des Troyens et a utilisé le quart-arrière remplaçant Brady Schroeder, qui a juste obtenu assez de verges sur un coup furtif.

Après une course de 4 verges de Van Witzenburg et une passe incomplète, Casimino s’est connecté avec Van Witzenburg pour le feu vert à 26 mètres.

“Nous avons joué le même jeu lors du jeu précédent, et je pensais que j’étais ouvert”, a déclaré Van Witzenburg. «Nous sommes revenus au caucus et Caden a dit que nous allions jouer à nouveau le même jeu. J’étais comme, ‘D’accord, allons-y.’ Je savais que j’allais me rendre à ce bal. J’avais toute la confiance du monde en Caden.

“C’était génial. La victoire, le walk-off [win]c’est indescriptible.

Patrick Kunzer pour Shaw Local Cary-Grove’s Peyton Seaburg dirige le ballon contre Crystal Lake South à Al Bohrer Field sur le campus de Cary-Grove High School vendredi soir.

Casimino a terminé 22 passes sur 29 pour 379 verges et quatre touchés. Il a également réussi un score de 75 verges à Michael Prokos (7 attrapés, 153 verges) au premier quart et une passe de touché de 23 verges à Hess (5 attrapés, 77 verges) au deuxième quart.

Van Witzenburg a terminé avec 107 verges en 23 courses et a ajouté 49 verges en trois attrapés. Casimino a couru pour 68 verges.

Mykal Kanellakis de Cary-Grove s’est échappé pour un touché de 60 verges avec 3:00 à faire au troisième quart, ce qui a donné aux Troyens une avance de 32-28. CG a récupéré le ballon après une interception de Colin Desmet, et les Troyens ont marqué à nouveau pour remonter 39-28 avec 5:46 à jouer sur un touché de 16 verges par Alex Schuppe.

Pour Cary-Grove, Desmet a terminé avec 149 verges au sol en 13 tentatives, marquant sur des courses de 1, 71 et 35 verges. Andre Prio avait 67 verges au sol.

L’entraîneur de Cary-Grove, Brad Seaburg, a déclaré que le quatrième quart se résumait à l’exécution.

“J’ai dit aux enfants que c’était un super match de football au lycée”, a déclaré Seaburg. « Deux équipes se sont bien battues et il y a eu des efforts des deux côtés. Mais le football au lycée n’est pas qu’une question d’effort. Le football au lycée est une question d’exécution. Nous avons tous les deux eu le même nombre de touchés. Ils ont obtenu tous leurs points supplémentaires, et nous non.

“En ce qui concerne le fil, vous devez exécuter, et nous ne l’avons pas fait.”

Crystal Lake Sud 43, Cary-Grove 39

CL Sud 14 14 0 15 – 43

Cary Grove 13 12 7 7 – 39

Premier quart

CG – Henriques 27 run (run raté), 10:54

CLS–Van Witzenburg 1 point (coup de pied de Hess), 6:09

CG – Desmet 1 course (coup de pied d’Apgar), 1:56

CLS – Prokos 75 passe de Casimino (coup de pied de Hess), 1:13

Deuxième quartier

CLS–Hess 23 passe de Casimino (coup de pied de Hess), 7:00

CG – Desmet 71 run (échec de l’exécution), 6:11

CLS – Van Witzenburg 15 run (coup de pied de Hess), 2:31

CG – Desmet 35 run (coup de pied bloqué), 1:10

Troisième quart

CG – Kallenakis 60 run (coup de pied d’Apgar), 3:00

Quatrième trimestre

CG – Schuppe 16 run (coup de pied d’Apgar), 5:43

Passe CLS-Hess 16 de Casimino (passe Prokos de Casimino), 4:23

CLS–Van Witzenburg 26 passe de Casimino (coup de pied Hess), 0:30

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Crystal Lake Sud : Van Witzenburg 23-107, Schroeder 1-moins 1, Demirov 2-12, Casimino 10-68, Équipe 3-moins 8. Total: 39-178. Cary-Grove : Desmet 13-149, Prio 8-67, Boone 10-41, Kanellakis 1-60, Schuppe 4-25, Seaborg 2-25, Henriquez 1-27. Total: 39-394.

QUI PASSE-Crystal Lake Sud : Casimino 22-29-1-379. Cary Grove : Henriques 1-2-0-15, Seaburg 5-8-0-45.

RÉCEPTION–Crystal Lake Sud : Prokos 8-156, Schroeder 3-25, Van Witzenburg 3-49, Hess 5-77, Dougherty 2-48, Gorken 1-24. Cary-Grove : Kanellakis 3-41, Desmet 1-5, Hornok 1-10, Prio 1-4.

VERGES TOTAL : Crystal Lake Sud 557, Cary-Grove 454