Crystal Lake South bat McHenry pour atteindre l’éligibilité aux séries éliminatoires – Shaw Local

McHENRY – Crystal Lake South est passé de neutre à inversé lors des deux premières possessions du match de la Fox Valley Conference de vendredi soir à McHenry.

Une fois que les Gators sont finalement passés à la vitesse supérieure, il n’y avait plus moyen d’arrêter leur route vers leur cinquième victoire pour devenir éligibles aux séries éliminatoires. Nathan Van Witzenburg et Caden Casimino ont participé à trois touchés chacun alors qu’ils roulaient 41-14 au McCracken Field.

“Nous sommes une équipe dynamique”, a déclaré Nathan Compere, partant de quatre ans et joueur de ligne à double sens, après que South ait marqué des touchés sur six possessions consécutives en moins de 20 minutes pour une avance de 41-0 avec 3:16 à jouer au troisième quart. .

Van Witzenburg (18 courses, 120 verges) a marqué sur une paire de courses de 3 verges et une escapade de 76 verges au milieu en 4:18 pour donner aux Gators (5-2, 5-2) un 27- 0 avance 56 secondes avant la mi-temps.

“Je ne pense pas avoir été touché par l’un d’eux”, a déclaré Van Witzenburg avec un sourire. “C’était tout simplement génial de bloquer devant et avec les deux arrières (Michael Prokos et Jake Christensen). Ils ont essentiellement déplacé tout le monde à l’écart.

Nathan Compère

Compere, Andy Burburija, Jeremiah Alonge, Kent Bachar et Mark McClinton ont également donné à Casimino le temps de frapper 17 passes sur 26 pour 143 verges et un touché de 6 verges pour Prokos. Casimino a couru pour 71 verges et deux touchés alors que les Gators avaient 335 verges d’attaque totale avant que les 15:16 derniers ne soient joués avec une horloge en cours d’exécution.

Mais la première possession de South a calé au milieu de terrain après avoir remporté le tirage au sort et choisi de commencer le match avec son attaque puissante.

“Ce premier essai n’était vraiment pas nous”, a déclaré Van Witzenburg.

McHenry (2-5, 2-5), espérant continuer à rouler après des victoires consécutives, a conduit de son 14 au Sud 12. Compere et Kyle Kuffel ont réussi un gros arrêt au quatrième essai et Daniel Zebrowski a réussi 1 de ses 2 sacs. sur la possession.

“C’était énorme”, a déclaré Compere. “Ils conduisaient et avaient un peu d’élan.”

Les Gators ont contré et ont parcouru 83 verges en 21 jeux et 6:48 avec Casimino marquant de 6 verges en quatrième et 3e.

“Si nous avons besoin de 2 verges, nous obtiendrons 2 verges”, a déclaré Compere à propos de la conversion de cinq troisièmes essais sur le lecteur.

“Offensivement, parfois, nous partons un peu au neutre”, a déclaré l’entraîneur du Sud, Rob Fontana. “Une fois que nous avons commencé à rouler un peu, la ligne de touche s’en nourrit et la défense s’en nourrit.”

Deux récupérations d’échappés ont permis aux deux premiers scores de Van Witzenburg. La défense de départ des Gators n’a également accordé que 115 verges.

“Notre défense de départ a roulé”, a déclaré Compere. “C’était amusant. Nous avons fait quelques jeux et fait beaucoup de choses.

Dom Caruso de McHenry (15 pour 24, 222 verges) a lancé des touchés de 15 et 18 verges à Zach Maness (5 attrapés, 75 verges) au quatrième quart.

“Nous leur avons donné des terrains courts et vous ne pouvez pas gagner de cette façon contre une équipe de qualité comme Crystal Lake South”, a déclaré l’entraîneur de McHenry, Joel Beard. “Nous n’avons pas joué terriblement, mais nous avons juste retourné le ballon et ils ont capitalisé et nous ont mis dans de mauvaises situations.”