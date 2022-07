Crystal Lake South ajoute plus de contacts en direct et d’excitation au camp d’été – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Crystal Lake South a terminé l’entraînement jeudi avec des 1 contre 1 en direct, ce que les Gators n’ont pas fait beaucoup depuis que Rob Fontana a repris le programme en 2017.

Fontana a principalement utilisé des exercices de bruit sourd pendant l’été, qui impliquent l’initiation d’un contact à pleine vitesse mais pas de démontage au sol.

Entamant sa sixième saison, l’entraîneur des Gators donne un peu plus de latitude à ses joueurs.

“Nous essayons vraiment de mettre plus de physique cet été”, a déclaré Fontana. “C’est difficile à dire en tant qu’entraîneur-chef, mais je ne suis pas fan d’aller vivre tous les jours. Je ne suis pas fan de mettre les gars au sol et d’avoir cette usure. Est-ce que ça se voit le vendredi soir ? Parfois, mais j’ai un peu enlevé ces menottes. Certains entraîneurs seront mis en ligne tous les jours, et chacun leur tour, mais nous en faisons toujours beaucoup plus que jamais.

Les joueurs ont apprécié le changement, ainsi que le smack talk qui l’accompagne.

“C’est la raison pour laquelle vous jouez, frappez les gens et vous amusez avec”, a déclaré Nate Compere, un partant de quatre ans sur la ligne offensive qui s’est engagé dans la division I de la NCAA Lindenwood (Missouri) en juin. « C’est excitant d’aller là-bas et de frapper les gens, surtout vos copains. Tu frappes fort quelqu’un, tu as quelque chose à dire, c’est vraiment très amusant.

C’est la raison pour laquelle vous jouez, frappez les gens et vous amusez avec. C’est excitant d’aller là-bas et de frapper les gens, surtout vos copains. Tu frappes fort quelqu’un, tu as quelque chose à dire, c’est vraiment très amusant. — Nate Compere , joueur de ligne senior de Crystal Lake South

Compere a estimé que les Gators manquaient de ténacité la saison dernière, ce qui s’est parfois manifesté sur le terrain.

“Si nous pouvons travailler sur notre physique, être les plus grands, frapper plus fort et être plus confiants lorsque nous allons plaquer, ce sera un grand pas pour nous”, a déclaré Compere.

South est allé 5-5 la saison dernière et a battu Huntley, 28-14, lors de la semaine 9 pour se qualifier pour les séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive. Les Gators ont terminé avec exactement cinq défaites chaque année depuis 2018, y compris la saison de printemps 2021 raccourcie par COVID-19. Leur saison s’est terminée par une sortie au premier tour de classe 6A contre Harlem.

Sud renvoie environ 10 partants en attaque et six en défense.

Andy Burburija, Crystal Lake Sud (Alex Kanteki)

Parmi les meilleurs joueurs de retour figurent Compere, le porteur de ballon Nate Van Witzenburg, le joueur de ligne Andy Burburija et les receveurs Michael Prokos et Cooper LePage. Brady Schroeder et Caden Casimino, un transfert de Crystal Lake Central, sont en compétition au poste de quart-arrière et remplaceront le partant de trois ans Justin Kowalak, qui a dirigé la région du Northwest Herald avec 2 276 verges, 20 touchés et cinq interceptions.

En défense, le secondeur de retour des Gators Kyle Kuffel, qui était l’un des principaux plaqueurs de l’équipe, avec les arrières défensifs Colton Hess, Mike Knowles et Carter Alvarado. Certains joueront également en attaque.

Le reste des pièces sont encore en train de s’assembler.

“Tout le monde travaille vraiment très dur pour déterminer où ils s’intègrent le mieux et où ils nous aident le plus”, a déclaré Fontana. « Ça a été un camp vraiment productif. Je dirais beaucoup plus amplifié que les années précédentes.

Nathan Van Witzenburg de Crystal Lake South trouve un moyen de lancer le ballon contre Crystal Lake Central lors de leur match du 1er octobre 2021. (Matthieu Apgar – mapgar@shawmedia.com/Matthieu Apgar)

Fontana a déclaré que l’attaque, qui a récolté en moyenne 34 points par match la saison dernière, fera beaucoup des mêmes choses. Dirigés par Kowalak, les Gators avaient l’une des attaques aériennes les plus puissantes de la région. Prokos a battu plusieurs records scolaires en une seule saison et a terminé deuxième dans la région avec 56 attrapés et 916 verges, marquant quatre touchés.

Van Witzenburg était parmi les leaders de la région avec 1 182 verges au sol et 18 touchés, terminant également avec 30 attrapés pour 370 verges et trois scores. LePage a capté 26 passes pour 446 verges et sept touchés.

South n’a pas peur d’accélérer le rythme.

“C’est un peu ce que nous faisons maintenant, nous aimons essayer de pousser le tempo”, a déclaré Fontana. « Nous aimons répartir les gens. Nous voulons pouvoir diriger le football, prendre du temps sur le chronomètre, mais nous voulons pouvoir jouer vite et diffuser la richesse à nos receveurs. Ces gars-là travaillent dur pour essayer d’obtenir leurs quelques attrapés à chaque match.

Les Gators pensaient qu’ils auraient dû avoir quelques victoires de plus la saison dernière. Deux de leurs défaites contre Jacobs, 42-38, et Crystal Lake Central, 42-37, se sont soldées par la possession finale. Dans une défaite d’ouverture contre Jacobs, South a mené tout le chemin jusqu’à ce que les Golden Eagles marquent avec 7,8 secondes à jouer.

Burburija, qui a réussi 43 plaqués et quatre sacs lors de sa deuxième saison, a déclaré que la finition avait été un point important cet été.

“J’ai l’impression qu’une fois que nous sommes arrivés à la mi-temps, notre élan a changé”, a déclaré Burburija. «Nous devons avoir les 11 joueurs au ballon à chaque essai, à chaque jeu, c’est la principale poursuite. Tout le monde doit être capable de plaquer et de s’enrouler au sol, et nous y travaillons maintenant.