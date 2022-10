Crystal Lake Park District embauche pour le nouveau poste de gestionnaire des ressources naturelles – Shaw Local

Le Crystal Lake Park District a embauché Preston Skultety en tant que nouveau gestionnaire des ressources naturelles, un rôle nouvellement créé chargé de superviser tous les domaines de l’entretien des ressources naturelles.

Cela comprend l’équipe de brûlage prescrit, les zones naturelles et indigènes dans les parcs, l’installation de plantes indigènes, les subventions et toute autre tâche ou opération dans ce domaine, selon un communiqué de presse.

Skultety travaille dans le domaine de l’écologie de la restauration depuis plus de 20 ans et est arboriste certifié par l’Association internationale d’arboriculture depuis neuf ans. Il vient dans le district du parc de Hay and Associates Inc.