Crystal Lake Park District annonce des concerts supplémentaires dans le parc – Shaw Local

En raison du mauvais temps à la date initialement prévue, Jose Valdez et The Mambo All Stars ont été reprogrammés pour se produire à 19 h le mardi 15 août à Crystal Lake Main Beach, 300 Lakeshore Drive à Crystal Lake dans le cadre des concerts dans le Parc série.

Chaque semaine, le Crystal Lake Park District accueille un groupe régional pour effectuer des concerts dans le parc à Main Beach. Sortez une couverture et profitez d’une bonne nuit de libre animations au bord du lac. La nourriture et les boissons, y compris la bière et le vin, et les petits barbecues au charbon de bois sont autorisés. Les bouteilles en verre ne sont pas autorisées.

En cas de mauvais temps, la décision de reporter le concert sera prise avant 16 h. 6.