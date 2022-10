Crystal Lake Park District accueillera une réunion sur l’état du lac – Shaw Local

Le district de Crystal Lake Park accueillera la réunion annuelle sur l’état du lac à 19 heures jeudi au bâtiment administratif du district de Crystal Lake Park, 1 E. Crystal Lake Ave.

Le gestionnaire du lac du district, Hey and Associates Inc., donnera un aperçu de la santé de Crystal Lake, y compris les données de ses études sur la qualité de l’eau, les espèces envahissantes, la végétation aquatique et les entrées et sorties.

Pour plus d’informations, contactez Jason Herbster à jherbster@crystallakeparks.org.