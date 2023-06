Crystal Lake met à jour l’ordonnance sur la laisse et la mise en fourrière des chiens – Shaw Local

Deborah Wright de Crystal Lake promenait son chien en laisse lorsqu’un autre chien déchaîné a traversé la rue et a attaqué son chien. Elle a dit que le chien l’avait également attaquée et l’avait laissée avec une épaule disloquée.

« Même si votre chien bien-aimé aime tout le monde, vous ne pouvez pas prédire son comportement avec un autre chien », a déclaré Wright. « Je suis à 100% en faveur des lois sur la laisse pour toutes les villes. »

Les propriétaires d’animaux de compagnie de Crystal Lake sont désormais tenus de contrôler leurs animaux de compagnie sur leur propriété au moyen d’une laisse, d’une clôture ou de commandes manuelles ou vocales en vertu d’un code mis à jour adopté lors de la réunion du conseil municipal de la semaine dernière.

Les chiens ne sont autorisés sur les rues publiques, les trottoirs ou autres espaces publics que s’ils sont tenus en laisse.

Proposé par le service de police, le langage mis à jour des codes crée des réglementations plus claires et spécifiques pour les propriétaires de chiens de Crystal Lake. Le contrôle des animaux du comté de McHenry gère la majorité des plaintes concernant les animaux, mais le département de police de Crystal Lake gère l’application des ordonnances relatives aux chiens en ville.

Le chef de la police de Crystal Lake, James Black, a présenté les modifications apportées. Il a déclaré que l’objectif de l’amendement était de « assurer la sécurité de tous ».

« Il s’agit d’être un propriétaire de chien responsable », a déclaré Black. « Certaines personnes aiment les chiens, certaines personnes en ont peur. »

Deux nouveaux points sont ajoutés au code Leashing of Dog qui indiquait à l’origine uniquement que « tous les chiens doivent être maintenus sous contention ». L’amendement stipule désormais qu' »aucun animal ne sera autorisé, sauf en laisse, à utiliser ou à être sur une rue publique, un trottoir, une promenade ou un lieu public ».

« Les laisses empêchent les erreurs de devenir des tragédies », — Chad Mackin, dresseur de chiens au Four Paws Pet Resort

Valerie Hawthorne, résidente de Crystal Lake, a déclaré qu’un chien déchaîné l’avait une fois chargée et n’avait pas écouté les ordres du propriétaire.

« J’étais sur le point de frapper le chien jusqu’à ce que le propriétaire coure et attrape le chien », a déclaré Hawthorne.

De nombreux déménagements sont effectués en vertu du code de mise en fourrière des chiens. Les amendements suppriment la règle d’euthanasie des chiens mis en fourrière s’ils ne sont pas réclamés par leurs propriétaires dans les trois jours.

Le code original demandait au directeur des finances de la ville de gérer l’élimination des chiens non réclamés. Cette suppression donne pleine autorité à McHenry County Animal Control pour gérer les chiens mis en fourrière et essayer de les ramener à leurs propriétaires.

Le code d’Animal Control stipule que si un chien n’est pas réclamé pendant sept jours, il peut être placé pour adoption auprès d’une société de protection des animaux ou d’un groupe de sauvetage agréé. « Si aucun placement n’est disponible, l’animal peut être euthanasié conformément à la loi de l’Illinois sur l’euthanasie dans les refuges. »

Le code permet à la police ou au contrôle des animaux de prendre des chiens non retenus ou déchaînés en liberté et de les mettre en fourrière. Courir en liberté signifie que le chien est hors de la propriété de son propriétaire, a déclaré Black.

Chad Mackin est entraîneur au Four Paws Pet Resort and Activity Center de Crystal Lake, où il enseigne des ateliers sur la manipulation des laisses. Les laisses rétractables peuvent être dangereuses car plus un chien est éloigné de son propriétaire, moins le propriétaire devient pertinent, a-t-il déclaré.

«Les laisses rétractables sont intrinsèquement dangereuses à moins que vous ne soyez correctement formé. J’aime le comparer à la conduite d’une voiture », a déclaré Mackin.

Il a déclaré que tous les propriétaires de chiens devraient avoir suffisamment de contrôle sur leurs chiens pour qu’une laisse soit une mesure de sécurité supplémentaire.

« Les laisses empêchent les erreurs de devenir des tragédies », a déclaré Mackin.