Crystal Lake Mariano’s se vend 36 millions de dollars; le maire dit que cela montre que la ville est «ouverte aux affaires» – Shaw Local

L’épicerie Mariano’s à Crystal Lake s’est vendue 36 millions de dollars plus tôt ce mois-ci, une décision qui, selon le maire Haig Haleblian, témoigne à la fois de la valeur des grands détaillants et du corridor en plein essor de la route 14 dans la ville.

Jason Maier, directeur principal à Manhattan Société Stan Johnson, qui a négocié l’accord, a confirmé que la vente de la franchise avait eu lieu plus tôt ce mois-ci. L’épicerie, qui a ouvert ses portes en 2018, a été vendue par l’investisseur new-yorkais Michael Tsoumpas ; Maier a déclaré que l’acheteur n’avait pas été rendu public, mais qu’il “prévoyait de le conserver pendant très longtemps”.

“C’est une bonne affaire pour Crystal Lake”, a déclaré Haleblian. « Cela témoigne de la force du marché de détail ici. Il y a des choses intéressantes en ce moment dans le secteur de l’épicerie.

La vente intervient alors que la société mère de Mariano, Kroger, cherche à fusionner avec Albertsons dans le cadre d’un accord potentiel de 20 milliards de dollars, a rapporté l’Associated Press.

Bien que la valeur du Crystal Lake Mariano’s ait augmenté de 41 % depuis son ouverture en 2018, selon Crain’s Chicago Businessplusieurs épiceries indépendantes de la banlieue nord-ouest ont fermé ces derniers mois, dont Wonder Foods à Wonder Lake.

Correction: Une version précédente de cet article indiquait que Island Foods à Island Lake avait fermé. Alors que le magasin avait annoncé son en attente de fermeture en juilletcette fermeture a été suspendue, a déclaré le responsable des produits Mark Turner.

Néanmoins, Haleblian a salué la nouvelle de la vente et a déclaré qu’elle pourrait indiquer des effets secondaires positifs sur le climat des affaires de la ville.

Le Crystal Lake Mariano’s, 105 Northwest Highway, le 17 octobre 2022. L’emplacement de la franchise s’est vendu pour 36 millions de dollars la semaine dernière, soit une augmentation de 41 % par rapport à sa valeur initiale.

Maier, qui a confirmé que la vente était strictement immobilière et que celle des Mariano ne changerait pas, a déclaré que la valeur des supermarchés avait augmenté en raison de la pandémie et du label “commerce essentiel”.

“Tout le monde a besoin de nourriture, a besoin d’épiceries”, a déclaré Maier. «Beaucoup de gens ont dû réévaluer quelles propriétés sont les plus précieuses, les plus stables. L’épicerie a toujours une demande énorme, mais la pandémie a fait briller une plus grande demande et une plus grande désirabilité sur ces actifs.

Maier a qualifié Mariano de marque d’épicerie “unique et haut de gamme”, et que cet emplacement particulier à Crystal Lake devrait être “insensible” aux changements du marché, suggérant que seul un magasin Whole Foods ou similaire venant en ville aurait une chance de créer de la concurrence.

Haleblian a déclaré que bien qu’il ait été surpris par le chiffre en dollars, cela montrait que les investisseurs immobiliers avaient une haute opinion de cette propriété, à la fois dans le secteur de l’emplacement et du commerce de détail, et que le corridor de la route 14 de Crystal Lake était “ouvert aux affaires”, a déclaré Haleblian, ajoutant que une si grosse vente n’arrive pas très souvent.

Plusieurs projets de réaménagement sont situés le long de la section de la route 14 à Crystal Lake, y compris un nouveau locataire pour l’ancien bâtiment TitleMax Title Loans et la proposition à usage mixte Water’s Edge qui remplacerait le centre commercial Crystal Court presque vide. L’ajout du bar et du restaurant Rookie’s au centre-ville de Crystal Lake signifie que cette zone de la ville est également complètement remplie, a déclaré Haleblian.

“Si une propriété est à vendre ici, elle s’arrache rapidement”, a déclaré Haleblian.