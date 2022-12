Crystal Lake envisage une taxe foncière plus élevée qui pourrait encore entraîner une baisse du taux d’imposition – Shaw Local

Le conseil municipal de Crystal Lake est sur le point d’envisager une augmentation de sa taxe foncière qui pourrait encore voir les propriétaires individuels payer moins, ont déclaré des responsables de la ville.

Le conseil a donné mardi son premier tour d’approbation à la taxe foncière de 19,4 millions de dollars, soit une augmentation de 4,3%, et donnera son accord final le 20 décembre à la suite d’une audience publique.

La ville de Crystal Lake prévoit d’utiliser les impôts fonciers pour aider à payer les fonds de pension des premiers intervenants, les brigadiers scolaires dans les écoles et le soutien à la bibliothèque publique de Crystal Lake, mais l’augmentation de chaque poste n’a pas été finalisée, directeur des finances Jodie dit Hartmann.

Les propriétaires dont la maison valait 300 000 $ l’année dernière mais qui ont vu cette valeur augmenter de 6 % paieraient 27,46 $ supplémentaires à la ville l’année prochaine si l’ordonnance est adoptée, estime la ville.

Une nouvelle construction à Crystal Lake a permis à la ville de répartir la taxe sur une assiette fiscale plus large l’année prochaine, a déclaré Hartman.

Et parce que la valeur foncière imposable globale de la ville augmente plus rapidement que le prélèvement, le taux d’imposition devrait baisser de 3,4%, selon les documents du conseil.

À cause de cela, la même maison de 300 000 $ verrait ses impôts fonciers rester stables si la valeur de la propriété augmentait de 3,3 % et diminuerait si l’augmentation de valeur était moindre, a déclaré Hartman.

“Une croissance supplémentaire nous permet de répartir les montants sur chaque part supplémentaire du gâteau”, a déclaré Hartman. « Ainsi, les propriétaires existants paient une plus petite partie. Nous essayons d’être aussi respectueux que possible de nos besoins et de l’impact sur la communauté.