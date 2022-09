Crystal Lake Central espère que QB Jason Penza pourra revenir d’une blessure au coude – Shaw Local

Tout indiquait une seconde mi-temps intrigante entre Huntley et Crystal Lake Central vendredi soir.

Huntley avait lutté contre un déficit de 14-7 pour prendre une avance de 17-14 à la fin de la mi-temps. Mais l’attaque de Central, derrière le quart-arrière junior Jason Penza, avait accumulé près de 300 verges d’attaque.

Juste avant la mi-temps, les Tigres ont subi un coup écrasant. Penza s’est précipité pour une course de 14 verges et a glissé. Le secondeur de Huntley, Dashaun Manning, a glissé à peu près au même moment pour arrêter Penza et a été signalé pour un coup sûr tardif. Malheureusement, le coude droit (lancer) de Penza a été touché par le casque de Manning et Penza a immédiatement quitté le terrain en courant avec son bras droit pendant.

Penza a terminé pour la nuit et les Red Raiders se sont retirés en seconde période pour une victoire 37-20 de la Fox Valley Conference au Central Owen Metcalf Field.

La blessure et la sortie de Penza ont jeté un frein au reste du match. Il avait couru sept fois pour 59 verges et un touché et avait 8 passes sur 15 pour 116 verges et un touché.

L’entraîneur des Tigers, Dirk Stanger, a déclaré que Penza était absent indéfiniment et prévoyait de voir un autre médecin bientôt. Après le match, Stanger pensait que les dommages concernaient l’avant-bras de Penza et non son épaule. Stanger a confirmé que c’était vrai lundi, que la blessure était au coude et à l’avant-bras de Penza.

“C’était plus une douleur au coude”, a déclaré Stanger après le match. «Il a pris un casque sur son coude et avait des problèmes nerveux avec sa main. Il ne pouvait pas te serrer la main. Je ne sais pas s’il y avait quelque chose dans son épaule ou non.

Stanger et l’entraîneur de la ligne offensive Steve Spoden ont tous deux pensé à la saison 2008, lorsque, dans l’équipe de l’ancien entraîneur de Marian Central Ed Brucker, ils ont vu le quart-arrière Jon Budmayr se fracturer la clavicule dans la première moitié de l’ouverture de la saison et rater le reste de la saison.

Budmayr a ensuite joué au Wisconsin. Si cette équipe des Hurricanes avait eu Budmayr, elle aurait probablement remporté le titre d’État de classe 5A. Au lieu de cela, Andy Stohl, le meilleur receveur de Marian, a été contraint de jouer le quart-arrière. Les Hurricanes ont terminé 4-5 et ont raté les séries éliminatoires, mais ont perdu contre St. Francis, 13-7, lors de leur match de la semaine 9. St. Francis a remporté le championnat d’État 5A.

« Cela fait partie du jeu », a déclaré Stanger, qui était le coordonnateur offensif de Brucker. «Je repense à Jon Budmayr sa dernière année. C’est comme ça. C’est difficile quand on voit de bons enfants travailler si dur et qu’il leur arrive de mauvaises choses.

Les Tigers ont dû déplacer leur meilleur receveur George Dimopoulos au quart-arrière vendredi. Dimopoulos a gagné en confiance au fil du match et a terminé 4 sur 9 pour 70 verges et un touché. Mais quand Dimopoulos attrapait des balles de Penza, ils ressemblaient à un duo que le FVC allait redouter.

Central espère maintenant de meilleures nouvelles sur Penza, qui a commencé trois matchs la saison dernière lorsque le quart-arrière Colton Madura s’est blessé à la hanche.

“Notre défensive s’est jouée”, a déclaré Stanger. “C’est difficile quand vous prenez votre meilleur receveur et le mettez au poste de quart-arrière et [wide receiver Griffin] Buehler tombe avec des crampes. C’était une chose après l’autre. Les enfants se sont bien battus. George a fait du bon travail et a lancé de bonnes balles après s’être un peu calmé.

Les débutants: L’entraîneur de Huntley, Mike Naymola, et l’entraîneur de Burlington Central, Brian Iossi, ont été les deux entraîneurs-chefs de première année de la région à remporter des victoires lors de leurs premiers matchs.

Naymola faisait partie du personnel de Huntley depuis 10 ans avant de prendre la relève lors de la dernière intersaison lorsque Matt Zimolzak a démissionné. Iossi a fait partie de l’équipe centrale de Brian Melvin pendant quatre saisons et a obtenu le poste lorsque Melvin a démissionné et a pris un poste à l’Université NAIA Judson.

Naymola a eu le plaisir de partager l’expérience avec son entraîneur de lycée, Doug Millsaps de Rolling Meadows, qui était sur la touche en tant qu’invité. Naymola a joué pour Millsaps et a commencé sa carrière d’entraîneur en tant qu’assistant avec Millsaps.

Iossi a obtenu sa première victoire grâce à un retour émouvant alors que les Rockets se sont ralliés pour deux touchés au cours des 4:08 derniers pour battre Hampshire, 15-14.

Premières critiques : Les joueurs de Richmond-Burton ont vraiment apprécié leur premier match sur le nouveau gazon artificiel de leur stade, une victoire 49-0 sur Chicago Urban Prep-Bronzeville, vendredi.

RB et McHenry ont tous deux installé du gazon artificiel au cours de l’été, rejoignant Huntley en tant qu’écoles locales pour avoir cette surface sur leurs terrains.

“C’est rapide, ça fait vraiment du bien de courir”, a déclaré le porteur de ballon Steven Siegel. “J’aime vraiment ça.”

Toby Quentral-Quezada a exprimé des pensées similaires.

“Dans l’ensemble, c’est vraiment agréable, je me sens beaucoup plus rapide et c’est plus léger sur vos pieds”, a déclaré Quentral-Quezada. “Le nouveau gazon sera parfait dans les jeux de pluie et de boue que nous aurions sur l’herbe.”

L’entraîneur des Rockets, Mike Noll, pense que ce sera formidable pour la communauté RB dans son ensemble.

“Il va être beaucoup utilisé et nous l’aimons”, a déclaré Noll. « C’est vraiment agréable à avoir, surtout les jours de pluie, nous pourrons l’utiliser. Je pense que cela s’est bien passé et bravo à l’administration pour l’avoir fait.

• Thom Gippert a contribué à ce rapport.