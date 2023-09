Crystal Lake Central célèbre ses retrouvailles – Shaw Local

Mary Ann Hidding est diplômée de Crystal Lake Central en 1968 et a participé au défilé de retrouvailles de samedi à l’école.

Ses racines à Crystal Lake Central sont profondes.

« Mes enfants sont allés ici, mes beaux-parents sont allés ici », a déclaré Hidding.

Hidding a ajouté qu’elle avait enseigné l’anglais à Crystal Lake Central pendant cinq ans et que certains de ses souvenirs préférés incluaient sa participation au programme de théâtre.

Lorsqu’elle enseignait à Central, elle disait qu’elle était la marraine du comédien.

«J’ai payé au suivant», a déclaré Hidding.

Cette semaine, Crystal Lake Central a célébré son centenaire et les festivités de samedi comprenaient un défilé, des visites scolaires et un match de football.

Hidding et ses camarades de classe célébraient leur 55ème réunion ce week-end, et certains camarades de classe prévoyaient d’aller au match de football après le défilé.

La classe du char de 1968 avait un tracteur tirant un lit avec des bottes de foin dessus, mettant en vedette un marcheur avec ce que ses camarades de classe disaient être le record de football de 1967-68 de 0-7-1.

L’Association des lycées de l’Illinois registre a une entrée légèrement plus flatteuse pour cette saison, classant Crystal Lake Central comme ayant une fiche de 1-6-1 au cours de l’année scolaire 1967-68.

« Nous ne nous souvenons pas de qui nous avons attaché », a déclaré sa camarade de classe Cathy Boubelik Sheley.

Alors que la promotion de 1968 planifiait ses retrouvailles, ils l’avaient prévu pour la semaine des retrouvailles, mais au départ, ils ne savaient pas qu’il s’agissait du centenaire de Central, a déclaré Hidding.

« Puis nous avons découvert que c’était le centenaire », a déclaré Hidding.

La promotion de 1968 n’était pas la seule classe à avoir des chars allégoriques lors du défilé.

Les promotions de 1972, 1974, 1977 et 1975 et autres avaient des chars.

La reine du bal de 1946 était également présente au défilé.

Le défilé de samedi mettait en vedette des équipes sportives, des clubs et d’autres groupes du lycée en plus des chars des anciens élèves, mais certains des participants aux chars du lycée portaient des t-shirts d’anciens élèves.

Les chars et les participants étaient décorés dans les couleurs orange et noir de l’école, et certains choix musicaux faisaient référence à la mascotte Tigre de l’école.

La voiture de police menant le défilé a hurlé « Eye of the Tiger » de Survivor et l’un des groupes de chorale a chanté « Roar » de Katy Perry vers la fin du parcours du défilé.

C’est amusant de se retrouver. — Mary Ann Hidding, diplômée de Crystal Lake Central

Mais les membres de la promotion de 1968 célébrant leurs retrouvailles ont eu l’occasion de se remémorer des souvenirs avec leurs camarades de classe et amis.

« Nous avons environ 40 camarades de classe qui ont participé », a déclaré Hidding, ajoutant que la classe comptait environ 295 personnes. « C’est amusant de se retrouver. »