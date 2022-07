Crystal Lake Central augmente l’intensité sous la direction de l’entraîneur de première année Dirk Stanger – Shaw Local

Dirk Stanger a apporté de l’intensité à Crystal Lake Central cet été.

L’entraîneur-chef de première année s’attend à ce que ses joueurs apportent de l’énergie dans tout ce qu’ils font, et les Tigers ont répondu avec une énergie que l’équipe n’avait pas vue depuis un moment.

“C’était incroyable”, a déclaré le senior George Dimopoulos. “L’année dernière, l’énergie était bonne, mais ce n’était rien comparé à cette année.”

Stanger mène ses premiers entraînements estivaux en tant qu’entraîneur-chef après le départ à la retraite de l’ancien entraîneur Jon McLaughlin, qui a dirigé Central pendant 13 saisons en deux passages en tant qu’entraîneur-chef. Stanger a été le coordinateur offensif de McLaughlin au cours des six dernières saisons.

Central s’est qualifié pour les quarts de finale de classe 6A pour la première fois l’automne dernier depuis 2012, où il a perdu contre le champion d’État Cary-Grove. Les Tigres ont terminé l’année 8-4.

La promotion de Stanger au poste de tête a rendu la transition beaucoup plus facile pour les Tigers. L’équipe sait comment Stanger aime fonctionner, et les Tigers ont apporté la responsabilité et l’intensité dont leur personnel d’entraîneurs a besoin cette intersaison.

“C’est une ambiance différente avec les enfants”, a déclaré Stanger. « Ils ont très bien réagi. Ils ont rendu des comptes l’un à l’autre, ce qui est énorme. Vous allez avoir du succès en tant qu’équipe quand c’est une équipe dirigée par des joueurs.

Les Tigers auront un nouveau champ arrière cette saison avec de nouveaux visages au poste de quart-arrière et porteur de ballon. Le junior Jason Penza prendra la relève après que le quart-arrière de la première équipe du Northwest Herald All-Area, Colton Madura, aura obtenu son diplôme. Penza a disputé trois matchs et a commencé deux fois au poste de quart-arrière et a obtenu une mention honorable All-Area pour son jeu au poste de quart-arrière, de receveur large et de demi défensif.

Le receveur large de Crystal Lake Central George Dimopoulos, à gauche, et le poing de Tommy McNeil lors d’un jeudi 7 contre 7 à Crystal Lake. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Dimopoulos dirigera un large groupe de receveurs qui, selon Stanger, pourrait comprendre sept ou huit joueurs, tandis que Vince Honer et René Gaunaurd partageront le temps de demi-offensif dans une attaque qui s’efforce de mettre les choses en place pour compléter une défense solide.

“La chimie est incroyable, et je pense que nous allons être dangereux cette année”, a déclaré Dimopoulos.

Les Tigers devront remplacer les talents notables de la défense de la saison dernière. Les secondeurs de la deuxième équipe All-Area Dillon Carlson et Will Martin et les secondeurs mention honorable Nico Acevedo et Braydon Gibour ont tous obtenu leur diplôme.

Stanger évaluait toujours des joueurs à différentes positions lors d’un 7 contre 7 que les Tigers ont organisé le 21 juillet. La communication sur la défensive s’est améliorée au cours de l’été, a déclaré Stanger, mais il veut toujours voir des améliorations avant le début de la saison.

“Cela a été un peu comme des montagnes russes, avec beaucoup de hauts et de bas”, a déclaré Stanger. “Nous devons être une équipe plus cohérente des deux côtés du ballon.”

Central commence la saison le 26 août contre Huntley, une date que les Tigers ne peuvent pas attendre après un été à ne se cogner que les uns contre les autres.

“Après un certain temps, vous en avez assez de vous entraîner, de la vitesse et de l’agilité, ici pour faire des exercices”, a déclaré Stanger. “Allons-y.”