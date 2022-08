Crystal Lake Brewing taquine de nouvelles bières en édition limitée pour la célébration du 8e anniversaire – Shaw Local

Crystal Lake Brewing fêtera son huitième anniversaire dans deux semaines avec une célébration du week-end qui comprend plusieurs bières en lots limités, a déclaré le copropriétaire de la brasserie, John O’Fallon.

La brasserie, qui a récemment agrandi sa terrasse extérieure, proposera des spectacles dans le cadre de ses deux jours de célébration plus tard ce mois-ci, a déclaré O’Fallon.

“Nous sommes ravis”, a déclaré O’Fallon. « Nous aurons des groupes, des food trucks, et tout ça. Ce sera très amusant.

L’événement s’est déroulé rapidement après une discussion sur un éventuel lien avec la bière avec le groupe Modern Day Romeos, qui se produira à la brasserie le deuxième jour de l’événement anniversaire, a déclaré O’Fallon.

Une bière de marque Romeos pourrait avoir lieu l’été prochain, a déclaré O’Fallon, mais l’événement aura lieu ce mois-ci.

La fête d’anniversaire aura lieu à partir de 14 h le 13 août et de 15 h le 14 août. Parmi les artistes qui se produiront figurent également Bourbon Country, Nick Bell Band, Jimmy Nick et Don’t Tell Mama et Billy Nixon.

Plusieurs food trucks seront également présents, dont Chicago Matt’s, Uncle Cam’s, Your Sister’s Tomato et Stix & Noodles, selon un dépliant de l’événement.

Les frais de couverture sont de 5 $. Pour plus d’informations, rendez-vous sur crystallakebrew.com.