Hugh Hefner a épousé la Playmate de Playboy Crystal Harris lors d’une cérémonie romantique du Nouvel An en 2012.

Ils ont été mariés pendant cinq ans jusqu’à sa mort en 2017 et semblaient parfaitement heureux malgré l’écart d’âge de 60 ans entre eux.

Elle est restée veuve lorsque Hef est décédé, et on dit qu’elle a passé ces dernières années à «pleurer, interroger son âme et parcourir le monde» dans une tentative de guérir.

Trois ans plus tard, Crystal s’est renommée en tant que blogueuse de voyage et a retrouvé l’amour avec l’ingénieur en vaisseau spatial Nathan Levi, 32 ans.

Crystal, maintenant âgée de 34 ans, a commencé comme mannequin Playboy, en vedette dans l’émission de télé-réalité de E! The Girls Next Door en 2009 et la même année a commencé à sortir avec le fondateur de Playboy, Hef.

Peu de temps avant la mort de son mari, Crystal a traversé une période particulièrement difficile car elle a été frappée par une maladie mystérieuse qui s'est avérée être causée par ses implants mammaires.







Après des années de souffrance, elle a décidé de se faire retirer les implants et de subir une intervention chirurgicale en 2016.

Après l’opération, elle a expliqué ce qu’elle a vécu dans un post Instagram franc.

Elle a écrit: «Mes implants mammaires m’ont lentement empoisonné.

« Intolérance aux aliments et aux boissons, maux de dos inexpliqués, douleurs constantes au cou et aux épaules, dysfonctionnement cognitif (brouillard cérébral, perte de mémoire), retard de croissance des cheveux, fatigue invalidante, douleur vésicale brûlante, faible immunité, infections récurrentes et problèmes de thyroïde et de surrénales .

«Le plus léger de ces symptômes a commencé il y a quelques années. Les courbatures, les douleurs vésicales, le brouillard cérébral, la fatigue.







«Je l’ai ignoré, me qualifiant d’hypocondriaque, même si je m’inquiétais vraiment du fait que quelque chose n’allait pas chez moi …

«J’ai eu des jours en 2016 où je ne pouvais pas me lever. J’ai ressenti un tel désespoir en sachant que la vie se passait tout autour de moi mais je ne pouvais pas participer …

« La fatigue était si grave que je pouvais à peine quitter la maison ou conduire. J’avais peur de me rendre là-haut devant une foule et de me sentir vide avec un brouillard cérébral. »

Le médecin lui avait diagnostiqué la maladie de Lyme et une intoxication par des moisissures toxiques, mais elle a découvert plus tard que cela était dû à ses implants mammaires.

Après l'opération, Crystal a pu remettre sa vie sur les rails, mais son bonheur a été de courte durée car l'année suivante, son mari a souffert de problèmes de santé.







Hef a contracté une septicémie et est descendu et est décédé le 27 septembre 2017 à l’âge de 91 ans, laissant Crystal une veuve âgée de seulement 31 ans.

Après sa mort, elle a pleuré son mari dans une déclaration, qui disait: «J’ai le cœur brisé. Je suis toujours incrédule.

« C'était un héros américain. Un pionnier. Une âme gentille et humble qui a ouvert sa vie et sa maison au monde. »







Il a fallu trois ans à l’ancienne fille glamour pour rebondir, mais elle a enfin retrouvé l’amour avec le nouveau petit ami hunky Nathan.

Le couple a rendu public leur romance plus tôt cette année et ont été photographiés en train de passer des vacances romantiques au Mexique ensemble.

La romance semble aller de mieux en mieux et ils ont célébré Noël en couple cette année.







Crystal a partagé une photo d’eux portant un pyjama assorti assis devant leur arbre de Noël et faisant des grimaces idiotes pour la caméra.

Une source a déclaré à PageSix: « Hef approuverait sa romance.

«Depuis sa mort, elle a pleuré, fait une introspection et parcouru le monde.

« Il lui a été difficile de trouver quelqu’un qui soit à la hauteur de la légende de Hugh Hefner, et ce type semble l’être. »