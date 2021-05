Crystal Kung Minkoff de RHOBH révèle qu’elle a travaillé pour une agence ESCORT avant de trouver l’amour avec le réalisateur hollywoodien Rob

La nouvelle star de REAL Housewives of Beverly Hills, Crystal Kung Minkoff, a révélé qu’elle avait déjà travaillé pour une agence ESCORT.

Depuis lors, elle a épousé le réalisateur hollywoodien Rob Minkoff et est la franchise premier acteur américain d’origine asiatique.

Une promo pour l’épisode de cette semaine a vu Crystal commencer un jeu de Two Truths and a Lie partageant avec les dames: « J’ai été arrêté. J’ai travaillé dans une agence d’escorte. On m’a proposé de devenir madame. »

Elle a ensuite révélé le mensonge qu’elle avait été arrêtée en expliquant: « Je travaillais dans une agence d’escorte. Cependant, je n’étais pas une escorte … J’étais l’opertatrice. J’avais 18 ans juste avant l’université. »

Crystal a poursuivi dans un confessionnal: « Je n’y ai travaillé que pendant un été, mais j’ai grandi assez vite cet été-là. »

Erika a également commenté dans son confessionnal: « C’est mon genre d’homme poussin, wow! »

Et Dorit a ajouté aux dames: « Vous avez mis la barre vraiment haut, Crystal. »

À présent Cristal est mariée à Rob Minkoff qui a réalisé les films Le Roi Lion, Stuart Little et The Haunted Mansion.

Elle est également PDG de RealCoco qui vend de l’eau de coco, de la crème à café et des chips.

Cristal a rejoint RHOBH pour la saison 11 après que Denise Richards a quitté la série et que le contrat de Teddi Mellencamp n’a pas été renouvelé.

Crystal est le premier membre de la distribution RHOBH d’origine asiatique et a dit Page six: «C’est certainement assez émouvant d’être le premier Américain d’origine asiatique de la série.

«La responsabilité est là, et je suis fier d’être celui qui représente notre groupe.

«J’ai une histoire et j’aimerais représenter mon histoire. Et ma culture en fait partie intégrante. C’est global pour moi.

« Mais c’est juste ma histoire. J’espère donc que je serai le premier, mais pas le dernier, car je suis d’origine chinoise de la vallée. C’est mon histoire.

Crystal a poursuivi: «Je pense que nous avons besoin de beaucoup plus de représentation.

« Cela commence avec une seule personne, mais je pense que c’est important. Nous avons des histoires diverses et uniques à partager et nous sommes tous très différents. »

Elle et Rob partagent Max, huit ans, et Zoe, six ans.