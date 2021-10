Crystal Kung Minkoff de RHOBH révèle pourquoi elle avait le dos d’Erika Jayne au milieu d’un drame juridique

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills débutant Cristal Kung Minkoff rejoint la franchise à un très temps tumultueux. Le nouveau venu de la saison 11 a dit HollywoodLa Vie dans une interview exclusive qu’elle « apprenait encore à connaître » toutes les dames au cours de la saison, et a choisi de donner Erika Jayne « respect » malgré ses problèmes juridiques. «Les gens sont comme ‘équipez ceci, équipez cela’. Je commence juste à connaître ces gens. Je ne suis pas une équipe », a-t-elle expliqué.

« [Erika] n’arrêtait pas de me parler [her ex-husband Tom Girardi] ayant la maladie d’Alzheimer et mon père avait la maladie d’Alzheimer, donc mon cœur et mon empathie se penchent tous à cause de cela. Crystal a noté qu’ils parlaient fréquemment de leurs expériences partagées et qu’elle a pu sympathiser avec l’ancienne star de Broadway.

« Je n’arrêtais pas de penser : ‘Et si c’était mon père ? Et si cela continuait de se produire ?’ … Je prends les gens pour argent comptant. C’est qui je suis. C’est ce que je suis, toujours, donc je donne ce respect aux gens automatiquement parce que j’attends cela en retour. Lorsqu’on lui a demandé si elle croyait Erika, Crystal a répondu: « Je veux tellement que ce ne soit pas [but] Je pense que ce n’est vraiment pas ma place. Rien n’est réglé donc je le prends au jour le jour.