Crystal Kung Minkoff de REAL Housewives Of Beverly Hills a fait exploser un ennemi après que le troll l’a exhortée à se « suicider » dans une diatribe raciste écoeurante.

le Bravo La star a partagé le message choquant qui comprenait plusieurs insultes raciales sur Instagram jeudi, mais a rapidement été inondé du soutien des fans et des autres célébrités.

Bravo

Crystal Kung Minkoff a fait exploser un ennemi qui a envoyé un message raciste choquant[/caption]

Instagram/Crystal Kung Minkoff

La star de RHOBH a été invitée à se « tuer » à partir d’un troll en ligne[/caption]

La femme de 38 ans a posté une capture d’écran choquante d’un DM Instagram qu’elle a reçu ce matin d’un troll.

« Je suis sûr que vous recevez ce genre de messages tout le temps et d’accord, je ne vous connais pas (et je ne veux jamais le faire dans une vie en fonction de la façon dont vous vous représentez à la télévision nationale) », a commencé le message.

Il a poursuivi: « Vous êtes la quintessence d’un ch ** kc ** t débile. S’IL VOUS PLAÎT, rendez service au monde et tuez-vous.

« Tu es stupide et sans valeur, une sale serviette asiatique ** s *** h. Je suis désolé pour vos enfants…

« Ils doivent se réveiller tous les jours en sachant que leur mère est un morceau de merde asiatique sans colonne vertébrale et sans valeur », a conclu le répugnant DM.

En réponse aux propos haineux, Crystal a riposté : « Ce que je peux vous dire « Dashie Pants », c’est que mes enfants vont très bien.

« En fait, ils apprennent à s’exprimer et à se lever contre le racisme. Et ils deviendront certainement des alliés pour toutes les races car Dieu sait que nous en avons plus que jamais besoin d’après votre message Facebook.

SOUTIEN D’UNE COLLABOTE FEMME AU FOYER

Elle a reçu le soutien de bon nombre de ses partisans, dont la star de Real Housewives Of New York, Eboni K. Williams.

Le New Yorker a déclaré : « Tu es tellement aimée sœurette. Ces fanatiques dérangés sont juste fous AF que leurs jours de domination touchent à leur fin. »

Dorothy Wang a écrit : « Bien que vous soyez fort, courageux et que vous trouviez toujours les mots parfaits pour dire…

« Je suis vraiment désolé que vous ayez à endurer ce type de haine insensée ! Bravo d’être toujours debout et de s’exprimer. Je t’aime! »

Elle a remercié ses partisans suite aux messages et a appelé à mettre fin à la haine asiatique.

«Je veux dire merci à tous ceux qui m’ont DM. Cela fait des centaines. Et je les ai tous lus.

« Votre soutien me soulève et me rappelle de poursuivre la conversation. Nous ne serons pas réduits au silence. #StopAsianHate », a-t-elle écrit dans sa légende mise à jour.

BRISER LES FRONTIÈRES

Plus tôt cette année, Crystal est entrée dans l’histoire en devenant la première actrice américaine d’origine asiatique à figurer sur De vraies femmes au foyer de Beverly Hills.

En mai, l’ennemi juré de Crystal, Sutton Stracke, a été contraint de s’excuser à sa rivale après avoir fait des commentaires insensibles sur la race.

Le sudiste a reçu un contrecoup alors qu’elle a comparé les stéréotypes asiatiques au fait d’être traité de plouc lors d’un voyage de groupe à Lake Tahoe et a également déclaré qu’elle « ne voit pas la couleur ».

Sutton, 50 ans, a pris Twitter pour exprimer des excuses à son compagnon de casting et à ses fans alors qu’elle qualifiait ses actions de « irrespectueuses ».





« Malgré Crystal et ma relation tendue à l’époque, c’était irrespectueux de l’interrompre et de ne pas l’écouter exprimer sa vérité », a commencé la star de télé-réalité.

« Ma vie est bénie par la diversité de mes relations et je m’engage à devenir une meilleure auditeure pour comprendre les réalités douloureuses vécues par les personnes de couleur », a-t-elle poursuivi.

« Je m’excuse. Je ferai mieux et je serai meilleure », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux.

Instagram / Crystal Kung Minkoff

Crystal est entrée dans l’histoire en tant que première femme américaine d’origine asiatique à rejoindre RHOBH[/caption]

Getty

Le troll a même mentionné les deux jeunes enfants de Crystal avec le cinéaste Rob Minkoff[/caption]

Bravo

La star de télé-réalité s’est disputée avec son coéquipier Sutton Strack toute la saison[/caption]