Crystal Kung Minkoff de RHOBH dit que la prochaine réunion en 4 parties aura des fans « surpris »: « Ça chauffe »

Crystal Kung Minkoff vient de sortir de son premier rodéo « RHOBH » et dévoile tous les détails de la réunion « intense » en quatre parties EXCLUSIVEMENT ici !

Quelle introduction ! C’était Cristal Kung Minkoffla première saison de cette année sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, et quel doozy pour un débutant ! En repensant à la saison – ainsi qu’aux retrouvailles en quatre parties que les dames viennent de terminer de filmer – le nouveau venu de la saison 11 avait beaucoup à partager EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie. Bref : « Ça chauffe.

Tout d’abord, Crystal a discuté des moments « intenses » auxquels elle a dû faire face lorsque le drame entre elle et son collègue détenteur de diamants Sutton Strake venu à la lumière. « Je suis vraiment content que l’affaire Sutton ait été très tôt, donc il y a beaucoup de temps pour régler le problème. J’étais prêt. J’étais prêt pour ça et ça s’est bien passé, je pense », a expliqué Crystal. « Eh bien, c’est un mot étrange. C’était intense, c’est sûr. Je sais où j’en suis aujourd’hui et j’étais très nerveux lors du tournage et je me souviens avoir pensé : « Je dois entrer et dire ce que je pense parce que c’est ce que l’expérience est censée être et ne pas en avoir si peur. » C’est comme ça que je me suis lancé. »

En plus du drame habituel qui se présente à femmes au foyer réunions, les dames de Beverly Hills allaient certainement se régaler cette fois-ci, compte tenu de l’acteur Erika Jayneproblèmes juridiques et financiers qui ont fait la une des journaux l’année dernière. « C’est définitivement une réunion sauvage, je pense, assis là pendant 10 heures […] c’était vraiment intense », a révélé la nouvelle star de télé-réalité. «Je pense qu’il y a beaucoup de réponses que les gens recherchent. Je pense que les gens vont être satisfaits. Je pense que les gens seront surpris de voir où sont les gens, des trucs comme ça. Il va y avoir beaucoup de surprises. Ça chauffe. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Crystal Kung Minkoff 孔令华 (@crystalkungminkoff)

La mère de deux enfants a ajouté que c’était définitivement « émotionnel » pendant le tournage, surtout quand l’hôte Andy Cohen a grillé Erika à propos de ses problèmes juridiques. Compte tenu du genre de questions que les dames ont posées à leur co-vedette pendant le tournage, il n’est pas surprenant que davantage de tensions aient atteint leur paroxysme lors des retrouvailles. Mais les fans se demandent : où en est Crystal, compte tenu de ses sympathies pour la chanteuse « XXpen$ive » cette saison ?