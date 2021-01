Crystal Hefner se remet après une procédure cosmétique presque fatale

Crystal Hefner devient franc au sujet de sa récente alerte à la santé impliquant une procédure esthétique qui a mal tourné.

Le mannequin de 34 ans et veuve de la fin Playboy fondateur du magazine Hugh Heffner partagé avec Instagram le mercredi 6 janvier, qu’elle a subi une greffe de graisse à l’automne qui l’a amenée à perdre une quantité importante de sang, et elle se sent maintenant comme elle-même.

«J’ai subi une opération de transfert de graisse le 16 octobre et je n’ai presque pas réussi», écrit-elle. «J’ai perdu la moitié du sang de mon corps et je me suis retrouvé à l’hôpital nécessitant une transfusion sanguine. Depuis, je mange lentement pour retrouver la santé et je [am] maintenant enfin se sentir bien.⁣ «

Crystal a reconnu que ce n’était pas la première fois qu’elle faisait face aux répercussions d’une opération esthétique. Elle a publié sur Facebook en juillet 2016 qu’elle s’était fait retirer ses implants mammaires à ce moment-là en raison des effets toxiques des produits chimiques.