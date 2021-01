Crystal Hefner dit qu’elle a failli mourir pendant une chirurgie esthétique

La veuve de Hugh Hefner a posté une photo mercredi sur son compte Instagram vérifié la montrant bandée, avec une légende qui commence: «J’ai subi une opération de transfert de graisse le 16 octobre et je n’ai presque pas réussi.

«J’ai perdu la moitié du sang de mon corps et je me suis retrouvé à l’hôpital nécessitant une transfusion sanguine», lit-on dans la légende. «Depuis, je mange lentement pour retrouver la santé et je me sens enfin bien.

Hefner écrit qu’elle a été un «défenseur du naturel» après être tombée malade et avoir eu ses implants retirés en 2016.

«J’aurais dû apprendre ma leçon la première fois, mais je suppose que l’univers continue de vous envoyer la même leçon jusqu’à ce que vous l’apprendiez», écrit-elle.