DR Ruja Ignatova était littéralement « La Cryptoqueen » – ou du moins c’est ce qu’elle a fait penser aux gens.

La prestigieuse entrepreneure formée à Oxford a construit un cyberempire en convainquant plus d’un million de personnes dans le monde d’investir dans ce qu’elle a surnommé « The Bitcoin Killer ».

4 Le Dr Ruja Ignatova s’est surnommée la « cryptoqueen »

4 On pense qu’elle est en fuite avec 13 milliards de dollars Crédit : OneCoinOfficialPage/Facebook

Des arguments de vente fastueux et des promesses d’argent facile en utilisant ses jetons OneCoin ont pris d’assaut le monde – y compris un événement de vente célèbre à Wembley Arena.

Mais sans configuration de blockchain – le grand livre numérique qui sert de base à la gestion de la cryptographie – le OneCoin était pratiquement sans valeur.

C’est l’une des nombreuses crypto-monnaies qui ont échoué – si jamais cela devait être un succès.

Et puis, elle a disparu en emportant avec elle environ 13 milliards de dollars en Bitcoin dans ce que l’on pense être l’une des plus grandes escroqueries au monde.

Lorsque le Dr Ruja a mystérieusement disparu en 2017, l’investissement a été exposé à n’être rien de plus qu’un stratagème de Ponzi.

Quatre ans plus tard, le cerveau derrière OneCoin est toujours en fuite.

Son cofondateur Sebastian Greenwood a été arrêté en 2018 et son frère Konstantin Ignatov a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent en lien avec le stratagème en 2019.

Il n’a pas encore été condamné après le report de son audience de mai 2021, mais il risque jusqu’à 90 ans de prison.

Konstantin allègue que la dernière fois qu’il a entendu parler de sa sœur, c’était juste avant qu’elle ne disparaisse lorsqu’elle lui a dit qu’elle s’était procuré un « gros passeport ».

Il prétend qu’elle lui a demandé de réserver ses vols vers Vienne, en Autriche, puis Athènes, en Grèce.

EN FUITE

Mais personne ne semble savoir si le Dr Ruja est monté à bord de ces avions, ou où elle pourrait être maintenant.

Beaucoup ont émis l’hypothèse qu’elle pourrait se cacher en Russie sous un nouveau nom, tandis que d’autres ont déclaré qu’elle était protégée par des personnes puissantes en Bulgarie.

L’Allemagne, où sa famille a émigré quand elle avait 10 ans, est souvent mise en avant comme un lieu probable.

Et il y a eu des suggestions selon lesquelles elle se cache à Dubaï après que les victimes de OneCoin ont déposé une plainte contre l’organisation alléguant que 500 millions de dollars sont toujours sur des comptes bancaires dans le pays et que Ruja détient 230 000 Bitcoin.

Certains pensent même que la femme d’affaires est morte.

Si elle est en fuite et a réussi à garder le secret sur ses allées et venues pendant si longtemps, cela montre à quel point le Dr Ruja est intelligent.

Et cela explique comment elle a réussi à duper des investisseurs involontaires de 175 pays pour qu’ils se séparent de sommes énormes.

4 Le OneCoin du Dr Ruja ne valait rien

4 La femme d’affaires née en Bulgarie a amassé une fortune grâce au stratagème de Ponzi OneCoin Crédit : OneCoinOfficialPage/Facebook

Lorsque OneCoin a été lancé en septembre 2014, la crypto-monnaie était la nouveauté – malgré la mise à disposition du public de Bitcoin en 2009.

Beaucoup hésitaient à investir leurs économies dans un investissement non traditionnel, mais le Dr Ruja a convaincu les gens que OneCoin était « sûr et facile à utiliser » – parfait pour les débutants.

Les investisseurs purs et durs ont été encouragés à recruter des amis et de la famille avec la promesse de commissions et de paiements finaux plus importants.

Et ça a marché. Alors que les prix du bitcoin augmentaient, son alternative « marché de masse » a continué de croître.

Le Dr Ruja est passé du statut de consultant à celui de célébrité très demandée à travers le monde.

Elle s’est adressée à des fans en adoration à Dubaï, Singapour et Macao, et en 2016 est sortie à Wembley pour Girl on Fire d’Alicia Keys et des feux d’artifice à gogo.

Après avoir obtenu un succès mondial, le Dr Ruja aurait eu vent que le FBI était sur elle et que le « prix » de OneCoin n’était qu’un chiffre inventé.

En octobre 2017, elle devait révéler comment les investisseurs pouvaient commencer à encaisser leurs pièces lors d’un événement à Lisbonne, mais elle ne s’est jamais présentée.

Certains pensaient qu’elle avait été kidnappée, d’autres pensaient qu’elle s’était cachée – mais une chose était sûre, elle était partie.

Deux ans plus tard, le Dr Ruja a été inculpé par contumace de blanchiment d’argent aux États-Unis.

Le ministère de la Justice a décrit OneCoin comme un système pyramidal à l’ancienne – mais la société continue de prétendre qu’il s’agissait d’une crypto-monnaie légitime.

Mark Scott, l’avocat qui aurait blanchi 400 millions de dollars pour le Dr Ruja, dont 50 millions de dollars en honoraires, a été officiellement radié du barreau en 2020.

Il a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre une fraude bancaire en lien avec OneCoin.

Le Sun Online a précédemment raconté l’histoire de Gerald Cotten, un commerçant de Bitcoin voyou, décédé et emporté avec lui 215 millions de dollars en crypto, car les investisseurs sont convaincus qu’il a simulé sa mort.

Et il s’ensuit le cas suivant des commerçants de Bitcoin Raees Cajee, 21 ans et Ameer, 18 ans, qui ont fui l’Afrique du Sud après avoir prétendument empoché 2,5 milliards de livres sterling.