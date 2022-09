Cryptocurrency.com envoie à une femme Rs 57 Crore au lieu de Rs 8 000, elle achète un manoir

Que feriez-vous si vous découvriez que votre compte bancaire était soudainement crédité d’une somme d’argent valant une fortune ? Eh bien, vous pouvez perdre la tête ou essayer d’aller au fond des choses. Cependant, ce qui n’est pas recommandé, c’est de commencer à dépenser de l’argent ou vous pourriez vous retrouver dans un désordre comme Thevamanogari Manivel, résident de Melbourne.

Selon The Mirror, lors du traitement d’un remboursement de 100 dollars australiens (Rs 8000), la plateforme de trading de crypto-monnaie Crypto.com a transféré par erreur 10,5 millions de dollars australiens (Rs 57 crore) sur le compte de Manivel. Étonnamment, l’entreprise est restée inconsciente de l’erreur pendant sept mois, jusqu’à ce que la gaffe soit remarquée lors d’un audit. Cependant, au cours de cette période, Manivel a trouvé suffisamment de temps pour vivre la vie de ses rêves avec l’argent, sans même se demander comment une telle somme d’argent a été créditée sur son compte.

Après avoir reçu l’argent, Manivel était fou de joie et a transféré les fonds restants sur d’autres comptes après avoir dépensé une somme importante pour une maison. Une maison de cinq chambres évaluée à environ Rs 7,34 crore a été achetée comme «cadeau» pour sa sœur Thilagavathy Gangadory. Six personnes supplémentaires, dont sa sœur et ses enfants, se sont partagé l’argent restant. Cependant, sa bonne fortune n’a duré que sept mois jusqu’à ce que Crypto.com réalise la transaction erronée en décembre de l’année dernière et décide d’intenter une action en justice car Maivel n’avait pas signalé la transaction.

En février, la société a obtenu l’autorisation de geler le compte de la Commonwealth Bank de Manivel après avoir déposé une plainte devant la Cour suprême de Victoria. Cependant, la majeure partie de l’argent avait déjà été transférée sur d’autres comptes, qui ont également été gelés par la suite.

James Elliott de la Cour suprême de Victoria a ordonné que l’argent soit remboursé après la vente de la propriété avec un intérêt supplémentaire de 10% et des frais juridiques.

