‘Crypto Star’ Immutable, créateur de NFT Game Gods Unchained, licencie plus de 20 employés

La startup de jeux de crypto Immutable, surnommée une “star australienne de la crypto” et évaluée à 3,5 milliards de dollars (2,4 milliards de dollars), a licencié au moins 20 employés mardi matin, y compris les principaux membres de son jeu de cartes à collectionner NFT, Gods Unchained.

Les licenciements, qui ont touché environ 6% de l’effectif de l’entreprise, ont été annoncés lundi matin lors d’une réunion générale organisée par Justin Hulog, qui a été nommé directeur du studio chez Immutable en mars, et James Ferguson, PDG et co-fondateur d’Immutable. , ont déclaré des sources à CNET. Le personnel en congé a été invité à se présenter avec un préavis de 24 heures seulement.

Au cours de la réunion, qui s’est déroulée via Google Meet et a duré environ 30 minutes, le personnel a été informé des licenciements imminents mais Ferguson a assuré qu’Immutable est dans “une position fantastique”. Chaque membre de l’équipe a ensuite eu un entretien de 15 minutes avec un représentant des Ressources Humaines et son manager au cours duquel on lui a annoncé s’il allait perdre son emploi.

Le personnel a ensuite été informé qu’il pouvait postuler à d’autres postes au sein de l’entreprise, mais selon les sources de CNET, les postes disponibles ne convenaient pas à ceux qui pourraient perdre leur emploi. Les employés qui ne souhaitaient pas postuler à d’autres emplois dans l’entreprise ont été informés mardi matin qu’ils seraient licenciés.

Les licenciements chez Immutable surviennent alors que plusieurs sociétés de cryptographie s’éloignent des sommets vertigineux de l’industrie en 2021. Coinbase, le plus grand échange de crypto aux États-Unis, a licencié 18 % de ses effectifs en juin, tandis que 20 % des employés d’OpenSea, le plus grand marché NFT , ont été licenciés plus tôt ce mois-ci.

La majeure partie des licenciements concernait le personnel qui travaillait au développement de Gods Unchained, ont déclaré des sources à CNET, ajoutant que le projet avait été “éviscéré”. Les autres membres du projet sont des membres du personnel subalterne ou des membres de la suite C. Actuellement, Immutable n’embauche que pour deux postes sur Gods Unchained, selon son site Web.

“Je peux confirmer que Game Workers Australia est au courant des importants licenciements annoncés chez Immutable [on Tuesday]”, a déclaré Tim Colwill, responsable du syndicat Game Workers Australia. “Nous avons déjà commencé à fournir une assistance à nos membres touchés.”

Un porte-parole d’Immutable a déclaré que la société “avait fait un choix difficile” en procédant à “une petite réorganisation au sein de Gods Unchained pour mieux nous permettre d’atteindre notre objectif de créer la prochaine génération de jeux Web3”, mais n’a pas abordé de questions spécifiques concernant le nombre de personnel licencié, ni quelles équipes ont été affectées par les licenciements.

La série de licenciements survient un mois seulement après que Robbie Ferguson, président et cofondateur d’Immutable, a déclaré à la publication financière Blockworks “Ce n’est pas le moment de lever le pied de la pédale.”

Parallèlement, la base de joueurs de Gods Unchained a diminué. Début avril, près de 22 000 joueurs uniques se sont connectés au jeu gratuit, mais ce nombre se situe désormais à environ 10 000, selon Cards Unchained, un site privé qui suit le jeu. Selon une note interne envoyée au personnel mercredi, la réaffectation des ressources voit l’entreprise investir dans des rôles pour permettre à Gods Unchained de s’adapter “à des millions de joueurs au cours de l’année prochaine”.

Les marchés de la crypto ont été battus en 2022. Dans ce qui a été surnommé “l’hiver de la crypto”, le prix du bitcoin et de l’éther a chuté de 55% et 61%, respectivement, depuis le 1er janvier. Pendant ce temps, le jeton de crypto-monnaie d’Immutable, IMX, qui est utilisé pour actifs commerciaux dans Gods Unchained, a également pris un coup dramatique, sa valeur passant d’environ 11 dollars en novembre 2021 à un peu plus de 1 dollar.

Malgré la chute, James Ferguson Raconté l’Australian Financial Review en mai que la valeur de son jeton a peu d’incidence sur la proposition commerciale d’Immutable et que la majeure partie de sa valeur provient de sa plateforme de trading NFT, Immutable X. Le marché est utilisé par des sociétés telles que GameStop et Illuvium.

Malgré les licenciements, l’entreprise semble connaître une croissance spectaculaire. Le porte-parole d’Immutable a déclaré que l’entreprise est passée de 120 employés à temps plein au début de l’année à un effectif actuel de 280, avec des plans pour atteindre 360 ​​d’ici la fin de l’année.

Si vous avez été touché par des licenciements chez Immutable et que vous souhaitez tendre la main, vous pouvez contacter l’auteur en toute sécurité via Proton Mail.

Mise à jour le 26 juillet à 20h15 PT : ajout d’un mémo interne sur la mise à l’échelle de Gods Unchained.