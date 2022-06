Crypto plante à nouveau. Est-ce que ça va revenir ?

Vous avez déjà vu ce film. Ou du moins, vous connaissez l’intrigue : une nouvelle technologie commence à attirer l’attention, déroutant les sceptiques mais excitant ses adhérents, qui promettent que cela va tout changer. Une vague de battage médiatique et de spéculation la soulève dans l’œil du public, aboutissant à des publicités du Super Bowl qui font que la nouvelle technologie semble tout à fait courante et attrayante – si elle reste déroutante pour la plupart des gens normaux. Ensuite, le crash.

Donc oui. C’était la première bulle Web, dans les années 1990, qui a éclaté en mars 2000.

Cela ressemble également à ce qui se passe avec la crypto et/ou le « Web3 » – le récent changement de marque de la crypto – en ce moment. Au cours de la dernière année, vos amis qui ne connaissent rien à la technologie ont pris connaissance des NFT, même s’ils ne pouvaient pas les expliquer. Les 122 millions de personnes qui ont regardé le Super Bowl Bengals-Rams en février ont également regardé des publicités pour des sociétés de cryptographie autrefois obscures, comme FTX, approuvées par une célébrité sans lien évident avec le produit. Slogan : « Ne manquez pas la crypto. »

Et maintenant, le crash : Quelque chose comme 1,5 billion de dollars en valeur a disparu depuis l’automne dernier alors que les crypto-monnaies ont plongé : Bitcoin est en baisse de 56 % par rapport à son sommet de novembre ; Ethereum est en baisse d’environ 63%. Ne posez même pas de questions sur Dogecoin. Même les capital-risqueurs d’Andreessen Horowitz, peut-être les plus éminents défenseurs de la cryptographie dans le domaine de la technologie, admettent que nous entrons peut-être dans un «hiver de la cryptographie».

La grande question pour tous ceux qui ont investi dans la cryptographie jusqu’à présent – investisseurs institutionnels, fondateurs et employés de startups, et les gens moyens qui ont acheté un bitcoin ou un singe de dessin animé numérique – est de savoir si les choses sont différentes cette fois. Nous n’avons pas encore de réponse.

Il y a beaucoup d’arguments des deux côtés. Il convient de noter ici que les crypto bulls s’efforcent de faire la distinction entre la blockchain, la technologie basée sur un réseau mondial d’ordinateurs qui se parlent et enregistrent les transactions, et les crypto-monnaies, les actifs souvent générés par cette technologie. En théorie, l’intérêt pour la blockchain ne devrait pas être lié au prix de la crypto-monnaie ; en réalité, c’est tout à fait le cas.

Si vous pensez que la crypto plonge avec le reste du marché boursier et le marché de la technologie en particulier, vous pouvez pointer vers des points de données comme la chute des prix des NFT. Ou des «baisses» d’investissement – des entreprises privées qui sont obligées de lever des fonds dans des transactions qui valorisent leur entreprise à un prix inférieur à ce qu’elle valait il y a quelques mois à peine. Cela peut arriver à BlockFi, une plateforme de trading crypto. Il y a moins d’un an, l’entreprise pensait qu’elle valait 5 milliards de dollars ; maintenant, les investisseurs diraient à la société qu’elle vaut 1 milliard de dollars.

Ou le fait que d’autres sociétés de cryptographie – y compris Coinbase, l’une des sociétés de cryptographie qui a dépensé des millions sur une annonce du Super Bowl il y a quelques mois – procèdent à des gels d’embauche ou même à des licenciements.

Pendant ce temps, certains travailleurs qui étaient impatients de quitter leur emploi Big Tech pour les startups Web3 il y a quelques mois pourraient avoir des doutes. Un dirigeant d’une entreprise privée non cryptographique me dit qu’il a été beaucoup plus facile de recruter des personnes comme Google et Facebook qu’au début de l’année, lorsqu’ils se dirigeaient tous vers la cryptographie.

Il y a aussi un changement général d’ambiance : il y a un an, il était difficile de trouver de nombreux techniciens prêts à passer du temps à critiquer publiquement la crypto et le Web3. Maintenant, ils sont de plus en plus nombreux, de Le PDG de Box, Aaron Levie à l’ingénieur logiciel Molly White, qui gère un site dédié au catalogage des difficultés et des faux pas de la crypto et du Web3 (j’ai discuté avec elle récemment sur le Recoder le média podcast.) Voir aussi : La joie dans les gros titres comme « ​​Quelqu’un a volé le singe ennuyé de Seth Green, qui était censé jouer dans sa nouvelle émission ».

Mais si vous pensez que la crypto ne va nulle part, vous avez vos propres points de données : alors qu’Andreessen Horowitz parle de temps sombres dans un avenir proche, il vient également de lever un fonds de 4,5 milliards de dollars explicitement destiné aux investissements dans la crypto. Cet argent doit être dépensé quelque part, et il y a encore beaucoup d’investissements dans la crypto : Katie Haun, une ancienne procureure fédérale qui est devenue un investisseur dans la crypto et a levé un fonds de 1,5 milliard de dollars plus tôt cette année, vient d’annoncer un nouvel accord cette semaine.

Et oui, certaines personnes peuvent être fatiguées des singes de dessin animé. Mais cela ne signifie pas qu’ils en ont assez des NFT. Quelque chose appelé Goblintown est le nouveau hotness, me disent les gens qui passent du temps dans cet espace, alors que j’acquiesce sciemment même si je n’ai aucune idée de ce dont ils parlent.

Pendant ce temps, Gary Vaynerchuk, le gourou du marketing / de l’auto-amélioration qui n’aime rien de plus que la Next Big Thing, a récemment organisé un événement VeeCon de quatre jours sur le sol du stade des Vikings du Minnesota à Minneapolis. La seule façon d’entrer était d’acheter un Vaynerchuk NFT, et il me dit que près de 7 000 propriétaires de VeeFriends se sont présentés.

Et beaucoup de gens à qui je parle dans Web3 et crypto insistent sur le fait que les choses ne sont pas aussi désastreuses qu’elles en ont l’air – et qu’elles sont habituées à ce que les prix des cryptos oscillent énormément. Ce serait bizarre s’ils me disaient le contraire parce qu’ils sont convaincus. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’y croient pas.

«Ceci a été un cycle qui a été largement discuté comme un crash cryptographique. Mais quand vous y êtes, vous n’en avez pas l’impression », déclare Jarrod Dicker, un entrepreneur et cadre technologique qui est maintenant investisseur en cryptographie au sein du groupe Chernin, une société d’investissement spécialisée dans les médias et la technologie. « Je pense que beaucoup de ces entreprises qui construisent ou commencent à construire, elles ont levé leur capital, elles ont leur plan de trois à cinq ans, et elles y vont. »

Pour l’instant, au moins, la cryptographie reste quelque chose qui intéresse beaucoup de gens ordinaires, pour le meilleur ou pour le pire. Brandwatch, une entreprise qui analyse les sentiments des médias sociaux, affirme que les mentions sociales de « crypto », « NFT » et « Web3 » sont restées majoritairement positives au cours des 12 derniers mois. Selon Data.ai, les classements de téléchargement des applications de trading de crypto sont également restés assez stables.

Mais si nous établissons des parallèles entre maintenant et la bulle Web 1.0, il est important de noter qu’elle ne s’est pas complètement dégonflée du jour au lendemain en mars 2000 – il a fallu quelques années pour que toutes les bombes à points les plus stupides disparaissent.

J’étais dans le coin à l’époque, et je me souviens que vous pouviez mesurer le déclin par la façon dont les vagues successives de licenciements étaient traitées : les personnes qui se faisaient licencier par leur point-com au début recevaient de belles indemnités de départ (je me souviens que plusieurs personnes m’avaient dit qu’elles allaient dépensent leurs paiements de « funemployment » pour l’école de cuisine). Mais les licenciements successifs sont devenus de moins en moins généreux, et au moment où les entreprises fermaient définitivement leurs portes, les employés n’avaient plus rien parce qu’il n’y avait rien à leur donner.

Donc, même si je déteste cette haie, je vais me couvrir : nous ne saurons pas à quel point l’effondrement de la cryptographie est grave et significatif avant un certain temps. En attendant, l’une des choses que vous entendez de la part des adeptes du Web3 est qu’il ne serait pas terrible pour les sociétés de cryptographie boiteuses de s’en aller et de laisser les bonnes intactes. Dans ce scénario, leur entreprise est Amazon, qui a survécu à l’éclatement des dot-com et est devenue… Amazon ; les entreprises boiteuses d’autres personnes sont theGlobe.com, un fleuron de la dot-com qui existe maintenant uniquement en tant qu’entrée de Wikipedia.

« Chaque cycle, quand il y a un énorme buste, je pense que les gens qui construisent tranquillement sont assez extatiques parce qu’une grande partie du bruit est emportée », déclare Tina He, l’entrepreneur Web3 à qui j’ai parlé plus tôt cette année quand j’essayais pour obtenir ma tête autour du battage médiatique.

Il construit toujours quelque chose appelé Station, qu’elle espère être un LinkedIn pour les travailleurs de la cryptographie, et dit qu’elle a une équipe « super maigre » de six travailleurs et « beaucoup de pistes ». D’un autre côté, dit-elle, le fait que d’autres équipes Web3 pourraient avoir des difficultés aura un impact sur son projet, qui suppose qu’il y aura beaucoup de projets Web3 et d’employés à suivre et à se connecter les uns aux autres. Donc, elle ne peut pas durer éternellement sans argent neuf.

«Nous sommes en fait assez optimistes et idéalistes quant à nos progrès», me dit-il avant de reconnaître qu’elle devra peut-être lever un «tour de pont» pour la faire passer à un climat de financement plus indulgent. « Même sans cela, nous pourrions passer l’hiver – si l’hiver dure moins de deux ans. »

Rani Molla a contribué à cette histoire.