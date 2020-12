Le prix du Bitcoin a continué de grimper au cours des dernières semaines. Chaque jour, nous entendons toujours des nouvelles sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Si vous êtes vraiment intéressé par le concept des crypto-monnaies, cette page est faite pour vous. Il n’y a pas de moyen plus rapide de saisir un concept que de se mettre directement à «jouer sur le terrain». Vous devez comprendre le commentaire acheter Bitcoin, suivi des détails techniques. Mais avant de vraiment vous impliquer, vous devez au moins comprendre que les crypto-monnaies sont plus qu’un simple moyen de paiement numérique.

A l’heure actuelle, les usages des crypto-monnaies sont diversifiés et vont au-delà des transactions bien connues d’achat-vente … Avec l’arrivée du Bitcoin en 2009, l’impact de la numérisation dans le monde d’aujourd’hui est plus évident. Et c’est que, malgré les doutes de nombreuses personnes, il a réussi à montrer que les monnaies électroniques peuvent être plus avantageuses que les monnaies traditionnelles. Le succès de cette monnaie numérique a été tel qu’aujourd’hui, il existe différents types de crypto-monnaies. Certains d’entre eux ont des caractéristiques très similaires à la crypto-monnaie d’origine et d’autres totalement différentes, leur permettant ainsi d’entrer dans différentes branches du monde de la finance et de la technologie.

Actuellement, les utilisations des crypto-monnaies sont si diversifiées qu’elles vont au-delà des transactions bien connues pour acheter du Bitcoin. Chacun d’eux a un objectif différent qui peut aller de la création de monnaie numérique à la création de contenu ou même de l’Internet des objets. La variété des utilisations peut être déroutante pour une personne débutante. Surtout quand on parle de ceux dont la fonction est la confidentialité de leurs utilisateurs. Les alternatives pour utiliser les crypto-monnaies vont bien plus loin que le simple achat avec Bitcoin.

Des crypto-monnaies qui fonctionnent comme de l’argent numérique

Tout d’abord, il y a les crypto-monnaies les plus connues, celles qui fonctionnent comme de l’argent virtuel. Ceux-ci permettent des transactions instantanées et des achats de produits ou de services avec l’argent stocké dans un portefeuille numérique, le plus courant étant le portefeuille Bitcoin. Au-delà du Bitcoin, il existe d’autres crypto-monnaies qui peuvent être utilisées comme monnaie numérique, telles que Litecoin (LTC), Stellad Lumens (XLM) et BRipple (XRP) et DogeCoin (DOGE). Ce dernier est apparu comme une parodie de Litecoin qui s’est progressivement développée et dispose aujourd’hui d’un capital de plus de 200 millions de dollars. Chacun d’eux a des caractéristiques uniques pour son fonctionnement et avec une diversité d’utilisateurs de différentes parties du monde. Cependant, le but est le même, remplir la fonction de moyen de paiement international.

Crypto-monnaies dédiées à la confidentialité en ligne

Depuis la création de Bitcoin, la confidentialité et la protection des données sont un sujet de préoccupation parmi les utilisateurs de crypto-monnaies. Cependant, au fil du temps, il a été démontré que la protection des utilisateurs est essentielle dans tous les types de plateformes d’échange et de portefeuilles virtuels. En ce sens, différentes solutions intégrées ont été développées pour garantir la confidentialité. Conjoint, par exemple, permet des transactions totalement anonymes pour les deux parties. D’un autre côté, les crypto-monnaies comme ZCash (ZEC) et Monero (XMR), Verge (XVG) sont privées. La différence entre les crypto-monnaies anonymes et privées est que la première conserve un enregistrement de toutes les transactions effectuées, même si elles sont effectuées sous un pseudonyme. En revanche, dans ce cas, l’origine du paiement peut être tracée à l’aide d’éléments tels que l’adresse IP par exemple.

Les crypto-monnaies privées, quant à elles, ne permettent pas d’identifier l’origine de toute transaction réalisée. Pour cette raison, dans certains cas, il est associé à la cybercriminalité, cependant, il peut y avoir de nombreuses raisons de garder une transaction entièrement légale privée. L’utilisation des crypto-monnaies a révolutionné la façon de faire des affaires pour beaucoup. Et le fait est qu’il n’y a plus les limitations qui, jusqu’à il y a quelques années, empêchaient d’effectuer des paiements à l’international sans avoir à payer des commissions élevées ni à attendre leur liquidité.