Crypto-monnaies au Pakistan : un remplacement high-tech du hawala-hundi ? – Entreprise

La sous-facturation des panneaux solaires et des sacs remplis d’argent liquide pour déplacer des dollars de manière informelle appartient au siècle dernier. Il existe des moyens plus technologiques de transférer de l’argent à travers les frontières sans alerter les autorités, notamment les crypto-monnaies.

Le nouveau hawala/hundi ce type est des pièces stables comme Tether (communément appelé USDT). Les Stablecoins sont différents des crypto-monnaies flottantes classiques telles que Bitcoin dans la mesure où ils cherchent à assurer la stabilité des prix au sein du crypto-verse. Leur objectif est de maintenir une valeur constante, quelles que soient les fluctuations plus larges du marché de la cryptographie, et sont souvent liés à différents actifs tels que la monnaie fiduciaire.

L’USDT est le stablecoin le plus populaire et il est lié à la valeur du dollar américain. Ainsi, que le taux de change du dollar par rapport au PKR soit de 250 ou 350 Rs, une seule unité d’USDT vaudra toujours 1 $.

Les habitants peuvent utiliser des roupies pour acheter de l’USDT afin d’acheter du Bitcoin. Dans ce cas, considérez l’USDT comme un jeton dans une cafétéria universitaire : vous utilisez des roupies pour acheter un jeton, que vous présentez à la file d’attente du buffet pour pouvoir acheter un déjeuner. Le jeton n’a pas cours légal, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas l’utiliser pour acheter un paquet de Kurkure au magasin local. khokhamais vous pouvez l’utiliser pour acheter samoussay dans la file d’attente du buffet.

Compte tenu des défis liés au transfert de devises à l’intérieur et à l’extérieur du pays, nombreux sont ceux qui se tournent vers la facilité de l’USDT, qui, une fois transféré, peut être reconverti en monnaie fiduciaire.

D’une part, le gouvernement tente d’encourager les envois de fonds. D’un autre côté, les professionnels de l’informatique travaillant pour des clients étrangers déplorent les difficultés rencontrées pour ramener chez eux leur argent durement gagné. Les gens quittent le pays, mais les envois de fonds officiels diminuent. Cela est dû en partie au fait que les envois de fonds se sont déplacés vers des pièces stables.

Indice mondial d’adoption des cryptomonnaies 2023.

« Quel que soit le taux de change, le rythme auquel les cryptomonnaies sont achetées au Pakistan continue de croître », explique Zeeshan Ahmed, directeur général pays chez Rain Financial. “Les envois de fonds sont passés des canaux bancaires aux canaux cryptographiques, et de nombreux indépendants y sont également payés.”

Cependant, le volume ou le pourcentage du commerce informel effectué sous forme de pièces stables est difficile à évaluer. « La crypto-monnaie est difficile à suivre en raison de sa nature. Cependant, le bon sens veut que si davantage de personnes partent à l’étranger, mais que les envois de fonds diminuent, alors l’argent est transféré d’une manière ou d’une autre », explique Ahmed.

Son hypothèse est étayée par les observations de Chainalysis’ rapport récentqui note qu’une part importante de l’activité au Pakistan s’effectue via des échanges peer-to-peer, courants sur les marchés émergents ou dans les pays où les contrôles des capitaux sont plus stricts.

“Le besoin de préservation de la richesse face à une inflation élevée et à la dévaluation de la monnaie semble être la raison pour laquelle de nombreux Pakistanais se sont tournés vers la cryptographie”, indique le rapport citant Ahmed. Étant donné que la majeure partie du volume des transactions au Pakistan, en particulier l’achat de pièces stables, s’effectue via des marchés P2P informels, il ne peut pas être facilement identifié en chaîne, indique le rapport.

Au cours de la dernière décennie, les espèces en circulation ont bondi de 28 à 41 pour cent en pourcentage des dépôts bancaires et de 22 à 29 pour cent en pourcentage de la monnaie totale, selon un article paru dans Aube. Cela signifie que beaucoup plus de gens se promènent à travers le pays avec des liasses de billets de 5 000 roupies dans leurs poches. Une plus grande quantité d’argent en circulation indique une augmentation de l’économie informelle.

Lorsque l’argent doit traverser les frontières, l’utilisation de l’USDT s’avère pratique. Alors que beaucoup, même ceux des échelons supérieurs, semblent aveugles à la cryptographie, ceux qui ont des connaissances techniques ont des moyens plus éclairés de rester sous le radar.