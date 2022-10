‘Crypto King’ évite de justesse l’arrestation en remettant les téléphones portables à la procédure de mise en faillite

Le «Crypto King» autoproclamé de Whitby, en Ontario, a failli être arrêté deux fois au cours des deux derniers mois pour ne pas s’être conformé à la procédure de faillite contre lui et sa société de la part de 119 créanciers qui prétendent qu’ils doivent plus de 25 millions de dollars.

Le syndic de faillite enquêtant sur ce qui est arrivé aux millions que les créanciers ont donné à Aiden Pleterski pour investir a pris le “recours extraordinaire” consistant à demander des mandats d’arrêt pour le jeune homme de 23 ans après qu’il n’a pas remis ses téléphones portables et autres appareils comme ordonné, selon récemment publié rapports du syndic Grant Thornton Ltd.

Ce n’est qu’à la veille de la délivrance de ces mandats en septembre et au début de ce mois que Pleterski a fourni ce qui était requis à la « dernière minute ».

Les rapports montrent également comment la portée de l’enquête sur la faillite s’est étendue à la récupération des actifs de la famille de Pleterski et d’autres – y compris une Porsche, une Bentley et d’autres véhicules de luxe – dont le syndic a découvert qu’ils avaient été payés par Pleterski à l’aide de fonds d’investisseurs.

Pleterski semble également avoir recherché la propriété du manoir de Burlington, en Ontario, qu’il louait pour 45 000 $ par mois, selon les rapports du syndic.

De plus en plus de créanciers se manifestent.

“Certaines des histoires de l’impact que les pertes causées par les actions présumées de Pleterski ont sur les créanciers sont déchirantes”, écrit Rob Stelzer, vice-président senior de Grant Thornton, dans le rapport.

Les créanciers ont donné de l’argent à Pleterski pour investir dans la crypto-monnaie et les devises. Les conditions d’investissement impliquaient souvent une répartition 70-30 sur les gains en capital entre l’investisseur et Pleterski, un engagement que l’investissement initial serait remboursé en totalité s’il était perdu, et des gains en capital cibles de 10 à 20% toutes les deux semaines, selon aux documents judiciaires et aux contrats des investisseurs.

L’avocat de Pleterski, Micheal Simaan, avait précédemment déclaré à CBC Toronto que son client contestait bon nombre des réclamations contre lui et Pleterski pense que les réclamations financières de nombreuses personnes qui lui ont donné de l’argent “ont été largement exagérées”. CBC Toronto a contacté Simaan au sujet des derniers développements par e-mail mardi, mais il a refusé de commenter.

Pleterski menait une vie luxueuse avant que les investisseurs ne viennent chercher leur argent plus tôt cette année. (Nom masqué/Facebook)

Lors d’une réunion des créanciers en août, le syndic a déclaré que Pleterski avait affirmé avoir perdu la majeure partie de l’argent qui lui avait été donné fin 2021 et début 2022 “dans une série d’appels de marge et de mauvaises transactions”. Interrogé sur sa tenue de registres pour les fonds d’investissement, Pleterski a déclaré lors de la réunion qu’il était très désorganisé, qu’il ne surveillait pas ses finances et qu’il ne tenait aucun registre de ses dettes ou de ses paiements.

Le mois dernier, une enquête de CBC Toronto a révélé comment le jeune homme, surnommé “le Crypto King” dans plusieurs articles promotionnels payants, menait une vie luxueuse avant que les investisseurs ne viennent chercher leur argent plus tôt cette année. À l’époque, les dossiers montraient que Pleterski possédait 11 véhicules, louait quatre autres voitures de luxe, volait à bord de jets privés et payait 45 000 $ par mois pour louer un manoir au bord d’un lac à Burlington, en Ontario.

“Ce type avait un taux de consommation élevé, mais cela ne tient pas compte de la somme d’argent qui manque”, a précédemment déclaré l’avocat de la lutte contre la fraude Norman Groot à CBC Toronto.

Deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini ne représentaient que quelques-uns des 2 millions de dollars d’actifs précédemment saisis par le syndic.

La famille Pleterski au volant de véhicules de luxe

Les nouveaux rapports détaillent davantage d’actifs non divulgués découverts par le syndic, notamment des bijoux et cinq véhicules de luxe liés à la famille de Pleterski. Les voitures comprennent une Porsche Boxster et une Audi e-tron conduites par la mère de Pleterski, une Audi S5 conduite par le frère de Pleterski et une BMW M8 et une Bentley Bentayga conduites par le père de Pleterski.

Les enquêteurs se penchent également sur la propriété du manoir au bord du lac où vivait Pleterski. Selon un rapport, le syndic a confirmé que Pleterski avait conclu un accord d’achat, de vente et de location avec une société à numéro appartenant à Sunray Group of Hotels pour la propriété de Burlington, en Ontario.

Pleterski possédait, payait et louait plus d’une douzaine de voitures de luxe, selon le syndic de faillite. L’enquête du syndic s’est maintenant élargie pour inclure les voitures conduites par les membres de sa famille. (aiden_pleterski/Instagram)

Le syndic a découvert que Pleterski avait transféré une McLaren Senna d’une valeur marchande potentielle de 1,5 million de dollars à Sunray Group of Hotels en garantie du contrat de location-vente pour le manoir au bord du lac.

Depuis que l’enquête de CBC Toronto a été publiée le mois dernier, le nombre d’investisseurs dans la procédure de faillite est passé de 29 réclamant 13 millions de dollars à près de 120 créanciers qui déclarent devoir plus de 25 millions de dollars.

Il est peu probable que la faillite récupère tous les investissements

À l’avenir, le syndic sollicite des ordonnances judiciaires pour combiner les faillites de Pleterski et de sa société, ordonner à plusieurs banques de fournir des informations supplémentaires sur les transactions bancaires de Pleterski et obliger les concessionnaires automobiles à fournir des documents financiers sur les véhicules conduits par la famille de Pleterski. Ces questions seront devant le tribunal plus tard cette semaine.

Les investisseurs de Pleterski sont également confrontés à une date limite du 22 novembre pour prouver combien ils sont dus dans la procédure de faillite. Cependant, le syndic a déclaré dans une lettre aux créanciers que rien ne devrait être payé avant au moins l’année prochaine et qu’il y aura des pertes.

“Les créanciers doivent être avertis que tout dividende versé sera bien inférieur aux montants qui leur sont dus.”