Crypto Exchange Kraken va fermer ses opérations au Japon après des suppressions d’emplois massives

L’échange de devises numériques Kraken fermera ses opérations au Japon le mois prochain, dans un autre signe de consolidation dans l’industrie de la cryptographie en difficulté.

Dans un article de blog Mercredi, Kraken a annoncé qu’il cesserait les services de crypto-trading via sa filiale japonaise, Payward Asia, et se désenregistrerait de l’Agence japonaise des services financiers le 31 janvier 2023.

C’est la deuxième fois que Kraken quitte le marché japonais. Le premier a eu lieu en 2018, lorsqu’il a fermé quatre ans après avoir initialement établi ses activités en 2014. Il a été relancé dans le pays en 2020 après avoir obtenu l’enregistrement auprès du régulateur.

Kraken a déclaré que cette décision faisait “partie des efforts de Kraken pour prioriser les ressources et les investissements dans les domaines qui s’alignent sur notre stratégie et positionneront au mieux Kraken pour un succès à long terme”.

Il a cité une combinaison de “conditions actuelles du marché au Japon” et d’un “marché mondial de la cryptographie faible” comme raisons de sa décision.

Les clients japonais auront jusqu’au 31 janvier pour retirer leurs avoirs fiat et crypto de la plate-forme Kraken, a indiqué la société. Ils auront la possibilité de retirer leur crypto vers un portefeuille externe ou de retirer et de transférer yen japonais sur un compte bancaire national.

À partir du 9 janvier, les utilisateurs au Japon ne pourront plus déposer de fonds sur leur compte, bien que la fonctionnalité de trading reste en place afin qu’ils puissent convertir leur solde en l’actif de leur choix.

Kraken est l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, traitant 408,9 milliards de dollars de volumes de transactions par jour, selon les données de CoinMarketCap.

Avec de nombreux autres acteurs majeurs de l’industrie, il a été profondément en mode de réduction des coûts ces derniers temps. Le 30 novembre, l’entreprise a supprimé 1 100 emplois, soit 30% de ses effectifs, une décision qui, selon elle, était nécessaire pour “s’adapter aux conditions actuelles du marché”.

La crypto a été en proie à toutes sortes de scandales cette année, qui ont été qualifiés d ‘”annus horribilis” de l’industrie.

La douleur a commencé avec la disparition de Terra, un opérateur stable de 60 milliards de dollars, et a été suivie par le renversement de plusieurs autres dominos exposés au projet, notamment le prêteur de crypto Celsius et le fonds spéculatif Three Arrows Capital.

Le glissement de l’échange de crypto FTX vers la faillite est l’échec le plus notable de l’industrie à ce jour. Son co-fondateur et ancien PDG controversé, Sam Bankman-Fried, a été libéré sous caution en attendant son procès pour fraude et autres accusations criminelles.

Prix ​​de bitcoins et d’autres monnaies numériques ont glissé alors que les investisseurs se sont déprimés sur le marché et que la hausse des taux d’intérêt a exercé une pression à la baisse sur les actifs spéculatifs tels que les actions technologiques. Bitcoin le plus gros jeton au monde, est en baisse de plus de 60 % depuis le début de l’année.