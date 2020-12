LONDRES: Le principal échange de crypto-monnaie américain Coinbase a déclaré mercredi que ses plates-formes de vente au détail et axées sur les professionnels avaient été touchées par des problèmes de connexion et une congestion du réseau, alors que le bitcoin avait atteint 20000 dollars à son plus haut niveau jamais atteint.

Coinbase, basé en Californie, a déclaré sur son site Web à 15h41 GMT qu’il avait «mis en œuvre un correctif» pour résoudre les «problèmes de congestion» sur sa plateforme de vente au détail Coinbase.com et surveillait la situation.

La congestion du réseau retardait également l’envoi d’ethereum – la deuxième plus grande crypto-monnaie après le bitcoin, et les jetons associés, a-t-il déclaré. Sa plate-forme Coinbase Pro a également été touchée par les problèmes de congestion du réseau, a-t-il déclaré.

Le Bitcoin a déjà grimpé à 20800 $, son plus haut niveau jamais enregistré, dans un contexte d’intérêt institutionnel et d’entreprise accru. Il a gagné plus de 170% cette année alors que les plus gros investisseurs le recherchent pour sa prétendue résistance à l’inflation.

Ethereum, qui évolue souvent en tandem avec Bitcoin, a également bondi de plus de 6%.

Le mois dernier, Coinbase a été touché par des problèmes technologiques lors d’une forte correction pour le bitcoin, les utilisateurs signalant des difficultés de trading.