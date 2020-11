Crypto Exchange Coinbase touché par la connexion, problèmes de latence alors que le Bitcoin chute

LONDRES: L’échange de crypto-monnaie Coinbase a déclaré jeudi que ses plates-formes de vente au détail et professionnelles avaient été touchées par des problèmes technologiques, les utilisateurs signalant des difficultés à négocier alors que le bitcoin plongeait vers sa plus forte baisse en une journée depuis septembre.

Coinbase, basé en Californie, a déclaré sur son site Web à 14h14 GMT qu’il enquêtait sur des problèmes de connectivité, ajoutant à 14h42 GMT qu’il avait identifié le problème et mis en œuvre une solution.

Dans un article séparé à 15h21 GMT sur son site Coinbase Pro, il a déclaré “une augmentation des latences affectant la saisie et le règlement des commandes” pour son service Coinbase Pro, ajoutant qu’il enquêtait sur le problème.

Un porte-parole de Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, a refusé de commenter.

Les utilisateurs de Coinbase sur Twitter ont signalé des problèmes de trading.

Un utilisateur de Coinbase Pro a déclaré à Reuters par message: «La panne m’a empêché de soumettre un ordre d’achat limité qui aurait été exécuté lorsque le prix limite a été atteint. À ce moment-là, la commande a finalement été passée mais j’ai raté le prix pour le moment. “

Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a chuté de 13% jeudi à son plus bas niveau depuis le 16 novembre, freinant son rallye brûlant et provoquant une vente de pièces plus petites.

Il était pour la dernière fois en baisse de 9% à 16 904 $ et sur la bonne voie pour sa plus forte baisse en une journée depuis le 3 septembre. Cette décision représente une forte correction par rapport à son sommet de trois ans de son presque record de 19 521 $ atteint mercredi.