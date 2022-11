Crypto Exchange Binance s’éloigne de l’acquisition de Rival FTX Trading, selon un rapport

L’échange de crypto Binance avait signé une lettre d’intention pour acquérir son rival FTX Trading, ont annoncé mardi les sociétés, mais Le Wall Street Journal a rapporté mercredi qu’il ne procèdera pas au déménagement.

La décision de Binance intervient après que la société a examiné les livres et la structure de FTX.

“Notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider”, a déclaré Binance au Journal.

FTX fait face à une pénurie de liquiditésa noté le fondateur de Binance Changpeng Zhao sur Twitter mardi.

“Il y a beaucoup à couvrir et cela prendra du temps”, il a écrit. “Il s’agit d’une situation très dynamique, et nous évaluons la situation en temps réel. Binance a le pouvoir discrétionnaire de se retirer de l’accord à tout moment.”

FTX est continuer à fonctionner normalement pendant cette période, le fondateur et PDG Sam Bankman-Fried a assuré les clients, mais son avenir reste incertain mercredi. Bankman-Fried a déclaré aux investisseurs qu’il avait besoin de 8 milliards de dollars pour éviter un manque à gagner des demandes de retrait des clients, a rapporté le Wall Street Journal.

Le prix du bitcoin a chuté mercredi en partie à cause de la nouvelle du deuxième plus grand échange de crypto face à une crise financière. Ce a chuté à un peu plus de 16 000 $le plus bas de la crypto-monnaie depuis fin 2020.